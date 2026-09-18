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    Enorme Nachfrage

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    Nvidia-Chef Huang erwartet doppelt so viele Chip-Verkäufe

    Nvidia peilt eine Verdopplung der Chip-Verkäufe im kommenden Jahr an. CEO Jensen Huang sieht den globalen KI-Boom als entscheidenden Wachstumstreiber.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia erwartet doppelte Chip-Verkäufe im Folgejahr
    • KI-Boom treibt Nvidias weiteres Wachstum weltweit
    • Huang fordert klare Sicherheitsstandards für KI
    • Report: KI braucht Strom
    Enorme Nachfrage - Nvidia-Chef Huang erwartet doppelt so viele Chip-Verkäufe
    Foto: Dall-E

    Nvidia stellt sich auf eine weitere massive Ausweitung seines Geschäfts ein. Konzernchef Jensen Huang erwartet, dass der KI-Chipriese im kommenden Jahr doppelt so viele Chips verkaufen wird wie im laufenden Jahr.

    Die Nvidia-Aktie schloss daraufhin 2,54 Prozent höher bei 219,34 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf 20,49 Prozent.

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    Huang erwartet Verdopplung der Chip-Verkäufe

    "Ich erwarte, dass Nvidia im nächsten Jahr doppelt so viele Chips verkaufen wird wie in diesem Jahr", sagte Huang am Donnerstag vor Medienvertretern bei einem Gipfeltreffen in Schottland.

    Als entscheidenden Wachstumstreiber nannte der Nvidia-Chef die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung künstlicher Intelligenz. KI leiste einen immer größeren Beitrag für unterschiedliche Branchen und Volkswirtschaften. In nahezu jedem Land, in dem Nvidia aktiv sei, wollten Unternehmen und Regierungen deshalb verstärkt in die Technologie investieren.

    Die Prognose ist bemerkenswert, weil Nvidia erst kurz zuvor einen weiteren starken Wachstumsausblick vorgelegt hatte. Für das im Januar 2028 endende Geschäftsjahr stellte der Halbleiterkonzern ein Umsatzwachstum von 70 Prozent beziehungsweise Erlöse von etwa 673 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

    Blackwell und Rubin treiben das KI-Geschäft

    Wie viele Chips Nvidia insgesamt verkauft, veröffentlicht der Konzern nicht. Im Mittelpunkt des Geschäfts stehen vor allem die leistungsfähigen Grafikprozessoren für Rechenzentren. Dazu gehören die Blackwell-Generation sowie die nachfolgende Rubin-Plattform, die für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle eingesetzt werden.

    Einen Hinweis auf die Größenordnung lieferte Huang jedoch im vergangenen Herbst. Innerhalb von vier Quartalen habe Nvidia sechs Millionen Blackwell-GPUs ausgeliefert.

    Das Portfolio des Konzerns reicht allerdings weit über klassische KI-GPUs hinaus. Nvidia entwickelt unter anderem CPUs, Netzwerk-Switches und Halbleiter für optische Netzwerke. Hinzu kommen Chips für Notebooks sowie Jetson-Systeme für Robotik- und Automobilanwendungen. Auch der Prozessor der Nintendo Switch 2 stammt von Nvidia.

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    KI-Sicherheit rückt parallel in den Fokus

    Huang hielt sich in Großbritannien auf, um neben der wirtschaftlichen Entwicklung künstlicher Intelligenz auch über deren Sicherheit zu diskutieren. An dem Treffen nahmen unter anderem Vertreter von Google DeepMind, OpenAI und Anthropic teil.

    Die Debatte über mögliche Risiken besonders leistungsfähiger KI-Systeme hat zuletzt an Intensität gewonnen. Forscher und KI-Unternehmen diskutieren zunehmend darüber, wie sich die Sicherheit fortgeschrittener Modelle gewährleisten lässt und welche Kontrollmechanismen notwendig sind.

    Huang sprach sich dabei für einen klaren Sicherheitsmaßstab aus. "Wenn ein Produkt nicht sicher ist, sollten wir es zurückhalten und weiter daran arbeiten", sagte der Nvidia-Chef.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 193,1EUR auf Tradegate (18. September 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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