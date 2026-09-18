Der Türkei-Schock: Erst 66.000 Prozent Rendite und dann der Absturz

Im Zentrum steht der Vermögensverwalter Tera Portföy. Zwei seiner Fonds mit einem Gesamtvermögen von rund 366 Milliarden türkischen Lira (etwa 6,53 Milliarden Euro) waren zuletzt nicht in der Lage, alle Rückzahlungen an Anleger fristgerecht zu leisten. Auch die Fondsgesellschaften Pusula Portföy und Atlas Portföy meldeten Verzögerungen bei Rücknahmen. Die türkische Börse reagierte mit massiven Verlusten. Der Borsa-Istanbul-100-Index verlor innerhalb weniger Handelstage zeitweise fast 12 Prozent.

Eine der spektakulärsten Erfolgsgeschichten der türkischen Finanzwelt ging mit einem Paukenschlag zu Ende. Ein Fonds von Tera Portföy erzielte innerhalb von drei Jahren eine Rendite von mehr als 66.000 Prozent und wurde damit zum Symbol für den Boom am türkischen Aktienmarkt. Milliarden von Anlegergeldern flossen in Fonds, die außergewöhnliche Gewinne versprachen. Doch jetzt zeigt sich die Kehrseite der Jagd nach Rekordrenditen. Mehrere türkische Fonds konnten Rücknahmeanträge ihrer Anleger nicht mehr bedienen. Aus dem gefeierten Erfolgsmodell wurde eine Liquiditätskrise.

Die türkische Kapitalmarktaufsicht SPK hat am Donnerstag drastische Maßnahmen gegen die Fondsindustrie eingeleitet. Nach Liquiditätsproblemen und Turbulenzen an der Börse Istanbul wurden die über die elektronische Fondsplattform TEFAS gehandelten Fonds von sieben Vermögensverwaltern – darunter Tera, Pusula und Atlas – für Transaktionen geschlossen. Für insgesamt 130 Fonds wurde eine kontrollierte Liquidation angeordnet. Die Abwicklung wurde den Großbanken İş Bankası und Ziraat Bankası übertragen. Die zur Liquidation vorgesehenen Fonds verfügen über ein Gesamtportfolio von 891 Milliarden Lira (15,9 Milliarden Euro) und zählen rund 353.000 Anleger, berichtet Reuters unter Berufung auf informierte Kreise.

Wenn die Fonds jetzt große Aktienpakete verkaufen müssen, könnten vor allem türkische Nebenwerte, lokale Broker, Banken mit Wertpapiergeschäft sowie ausländische Fonds mit Türkei-Exposure betroffen sein. Die türkische Fondsindustrie erlebt damit ihre schwerste Krise seit Jahren. Zwar sind bislang keine Anzeichen für eine systemische Bankenkrise erkennbar, doch die Zwangsliquidation von 130 Fonds zeigt das Ausmaß der Spekulationsblase und den Vertrauensverlust im Markt.

Der spektakuläre Aufstieg von Tera begann mit einer Strategie, die in einem inflationären Umfeld außergewöhnliche Gewinne ermöglichte. Die türkische Börse war in den vergangenen Jahren geprägt von einer Kombination aus hoher Inflation, schwacher Lira und einer starken Suche nach Sachwerten. Viele türkische Anleger wandten sich Aktien zu, um ihr Vermögen vor dem Kaufkraftverlust der Währung zu schützen. Tera konzentrierte sich dabei nicht auf breit gestreute Standardwerte, sondern setzte große Summen auf eine relativ kleine Gruppe von Aktien. Der Fonds investierte laut Bloomberg-Informationen Milliardenbeträge in Unternehmen mit teilweise geringer frei handelbarer Aktienmenge. Dadurch konnten bereits moderate Käufe erhebliche Kursbewegungen auslösen. Steigende Kurse wiederum lockten neue Anleger an und verstärkten den Effekt.

Die Folge war eine klassische Aufwärtsspirale: Der Fonds erzielte hohe Gewinne, die außergewöhnliche Performance zog neue Mittelzuflüsse an, und mit dem zusätzlichen Kapital konnten die Positionen weiter ausgebaut werden. Die steigenden Kurse der gehaltenen Aktien steigerten wiederum den Wert der Fondsanteile. Über einen Zeitraum von drei Jahren entstand so die außergewöhnliche Rendite von mehr als 66.000 Prozent.

Bis diese Konzentration dann zum Problem wurde. Denn hohe Gewinne in illiquiden Aktien funktionieren nur, solange Anleger kaufen oder zumindest investiert bleiben. Sobald viele Investoren gleichzeitig ihr Geld zurückfordern, entsteht ein strukturelles Problem: Die Fonds müssen Aktien verkaufen, doch bei kleinen Titeln reicht die verfügbare Liquidität oft nicht aus, ohne die Kurse massiv zu drücken.

Ein weiterer Auslöser waren neue Regeln der türkischen Kapitalmarktaufsicht Ende August. Die Behörde verschärfte Vorgaben für Fonds mit stark konzentrierten Positionen und begrenzte unter anderem Engagements in Aktien mit geringem Streubesitz. Fonds, deren Portfolios die neuen Grenzen überschritten, mussten ihre Positionen reduzieren. Dadurch entstand zusätzlicher Verkaufsdruck genau bei jenen Aktien, die ohnehin schwer handelbar waren.



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Zu ähnlichen Fällen ist es an Schwellenmärkten immer wieder gekommen, denn hohe Renditen entstehen häufig dort, wo Risiken weniger gut sichtbar sind. Ein Investment kann über Jahre hervorragend funktionieren, bis jemand sein Geld zurück haben will und die kaum liquiden Assets nicht schnell genug verkauft werden können. Ein solches Muster zeigte sich aber auch in den USA beim Zusammenbruch von Archegos Capital Management im Jahr 2021. Dabei war die Qualität der Vermögenswerte, in die Archegos investiert hatte, gar nicht das Problem, sondern das Volumen und die Konzentration der Wetten auf wenige Aktien.

Die türkischen Behörden versuchen inzwischen, eine Ausbreitung auf andere Marktbereiche zu verhindern. Die Finanzstabilitätskommission erklärte, die Probleme seien auf einen begrenzten Teil des Fondsmarktes konzentriert und „temporär und beherrschbar“. Die Zentralbank kündigte zusätzliche Liquiditätsmaßnahmen an, während die Kapitalmarktaufsicht gegen mehrere Fondsmanager wegen mutmaßlicher Marktmanipulationen ermittelt.

Die Frage ist, ob der Vorfall das Vertrauen in türkische Vermögenswerte insgesamt belastet. Sollte aus der Fonds-Krise eine breitere Kapitalflucht entstehen, könnten auch die Lira, türkische Anleihen und andere Schwellenländeranlagen unter Druck geraten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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