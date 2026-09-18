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    13F-Update

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    Warren Buffett mit starkem Quartal: +14.15 %

    Das Portfolio von Warren Buffett liefert ein starkes Quartal. Mit +14.15 % steigt der Wert auf 287.583.489.631 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Warren Buffett mit starkem Quartal: +14.15 %
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

    Warren Buffett erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 14.15 % auf 287.583.489.631 USD. Besonders Chevron Corporation sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 22,93 %, gefolgt von American Express mit 17,83 % und Coca-Cola mit 11,30 %.
     
    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Apple
    		22,93 % 65.950.296.923 USD 289,36 USD +33,77 %
    American Express
    		17,83 % 51.282.319.275 USD 338,25 USD +5,66 %
    Coca-Cola
    		11,30 % 32.508.000.000 USD 81,27 USD +8,40 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist D.R. Horton mit 0,00 %.
     
    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    D.R. Horton
    		0,00 % 580.504 USD 162,8799 USD -1,01 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 9,79 %, Alphabet Registered (C) mit 3,34 % und Delta Air Lines (DE) mit 1,87 %.
     
    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Alphabet
    		9,79 % 28.157.599.351 USD 357,37 USD +11,63 %
    Alphabet Registered (C)
    		3,34 % 9.606.489.032 USD 353,33 USD +11,72 %
    Delta Air Lines (DE)
    		1,87 % 5.368.591.200 USD 93,66 USD -2,59 %
    Lennar Registered (A)
    		0,41 % 1.186.481.443 USD 90,49 USD +1,16 %
    New York Times (A)
    		0,38 % 1.098.686.000 USD 69,98 USD -0,08 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 9,58 %, DaVita mit 2,23 % und Kroger mit 0,75 %.
     
    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Bank of America
    		9,58 % 27.543.790.975 USD 56,98 USD +17,28 %
    DaVita
    		2,23 % 6.425.268.898 USD 222,48 USD -17,61 %
    Kroger
    		0,75 % 2.165.670.000 USD 55,53 USD +25,65 %
    Ally Financial
    		0,43 % 1.240.650.000 USD 45,95 USD +1,48 %
    Capital One Financial
    		0,21 % 601.860.000 USD 200,62 USD +0,73 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.
     
    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Constellation Brands (A)
    		0,00 % 94.933.500 USD 150,00 USD -17,69 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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    Markt Bote
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