Warren Buffett mit starkem Quartal: +14.15 %

Warren Buffett erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 14.15 % auf 287.583.489.631 USD. Besonders Chevron Corporation sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 22,93 %, gefolgt von American Express mit 17,83 % und Coca-Cola mit 11,30 %. Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Apple 22,93 % 65.950.296.923 USD 289,36 USD +33,77 % American Express 17,83 % 51.282.319.275 USD 338,25 USD +5,66 % Coca-Cola 11,30 % 32.508.000.000 USD 81,27 USD +8,40 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 22,93 %, gefolgt von American Express mit 17,83 % und Coca-Cola mit 11,30 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist D.R. Horton mit 0,00 %. Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * D.R. Horton 0,00 % 580.504 USD 162,8799 USD -1,01 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist D.R. Horton mit 0,00 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 9,79 %, Alphabet Registered (C) mit 3,34 % und Delta Air Lines (DE) mit 1,87 %. Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Alphabet 9,79 % 28.157.599.351 USD 357,37 USD +11,63 % Alphabet Registered (C) 3,34 % 9.606.489.032 USD 353,33 USD +11,72 % Delta Air Lines (DE) 1,87 % 5.368.591.200 USD 93,66 USD -2,59 % Lennar Registered (A) 0,41 % 1.186.481.443 USD 90,49 USD +1,16 % New York Times (A) 0,38 % 1.098.686.000 USD 69,98 USD -0,08 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 9,79 %, Alphabet Registered (C) mit 3,34 % und Delta Air Lines (DE) mit 1,87 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 9,58 %, DaVita mit 2,23 % und Kroger mit 0,75 %. Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Bank of America 9,58 % 27.543.790.975 USD 56,98 USD +17,28 % DaVita 2,23 % 6.425.268.898 USD 222,48 USD -17,61 % Kroger 0,75 % 2.165.670.000 USD 55,53 USD +25,65 % Ally Financial 0,43 % 1.240.650.000 USD 45,95 USD +1,48 % Capital One Financial 0,21 % 601.860.000 USD 200,62 USD +0,73 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 9,58 %, DaVita mit 2,23 % und Kroger mit 0,75 %.

Verkaufte Positionen Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde. Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Constellation Brands (A) 0,00 % 94.933.500 USD 150,00 USD -17,69 % Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.



Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



