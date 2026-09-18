13F-Update
Warren Buffett mit starkem Quartal: +14.15 %
Das Portfolio von Warren Buffett liefert ein starkes Quartal. Mit +14.15 % steigt der Wert auf 287.583.489.631 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.
Warren Buffett erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 14.15 % auf 287.583.489.631 USD. Besonders Chevron Corporation sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 22,93 %, gefolgt von American Express mit 17,83 % und Coca-Cola mit 11,30 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|22,93 %
|65.950.296.923 USD
|289,36 USD
|+33,77 %
|17,83 %
|51.282.319.275 USD
|338,25 USD
|+5,66 %
|11,30 %
|32.508.000.000 USD
|81,27 USD
|+8,40 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist D.R. Horton mit 0,00 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|580.504 USD
|162,8799 USD
|-1,01 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 9,79 %, Alphabet Registered (C) mit 3,34 % und Delta Air Lines (DE) mit 1,87 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|9,79 %
|28.157.599.351 USD
|357,37 USD
|+11,63 %
|3,34 %
|9.606.489.032 USD
|353,33 USD
|+11,72 %
|1,87 %
|5.368.591.200 USD
|93,66 USD
|-2,59 %
|0,41 %
|1.186.481.443 USD
|90,49 USD
|+1,16 %
|0,38 %
|1.098.686.000 USD
|69,98 USD
|-0,08 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 9,58 %, DaVita mit 2,23 % und Kroger mit 0,75 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|9,58 %
|27.543.790.975 USD
|56,98 USD
|+17,28 %
|2,23 %
|6.425.268.898 USD
|222,48 USD
|-17,61 %
|0,75 %
|2.165.670.000 USD
|55,53 USD
|+25,65 %
|0,43 %
|1.240.650.000 USD
|45,95 USD
|+1,48 %
|0,21 %
|601.860.000 USD
|200,62 USD
|+0,73 %
Verkaufte PositionenEs folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|94.933.500 USD
|150,00 USD
|-17,69 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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