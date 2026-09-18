Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.09. - TecDAX stark +0,46 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 25.629,46 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,44 %, Siemens Energy +1,54 %, Hochtief +1,20 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, Zalando -1,35 %, Deutsche Boerse -1,18 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:16) bei 31.470,09 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +7,02 %, TKMS +3,78 %, AIXTRON +2,94 %
Flop-Werte: Bilfinger -3,71 %, freenet -2,50 %, Kion Group -1,80 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.006,02 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +7,02 %, Evotec +3,80 %, Infineon Technologies +3,44 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, freenet -2,50 %, United Internet -1,37 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.306,95 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,44 %, Siemens Energy +1,54 %, Schneider Electric +1,33 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, Hermes International -1,56 %, Enel -1,40 %
Der AT 20 steht bei 6.856,13 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,17 %, PORR +0,55 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,75 %, Wienerberger -1,54 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.936,28 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: ABB +1,04 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,90 %, Logitech International +0,64 %
Flop-Werte: Swisscom -2,40 %, Nestle -1,85 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.289,20 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,35 %, ABB +1,04 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,86 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -2,20 %, Telia Company -1,60 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.840,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,59 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,40 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -4,00 %, Public Power -2,26 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,27 %
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