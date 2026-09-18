Börsenstart Europa - 18.09. - TecDAX stark +0,46 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:16) bei 31.470,09 PKT und steigt um +0,25 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +7,02 %, TKMS +3,78 %, AIXTRON +2,94 % Flop-Werte: Bilfinger -3,71 %, freenet -2,50 %, Kion Group -1,80 %

Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 25.629,46 PKT und fällt um -0,08 %. Top-Werte: Infineon Technologies +3,44 %, Siemens Energy +1,54 %, Hochtief +1,20 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, Zalando -1,35 %, Deutsche Boerse -1,18 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.006,02 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +7,02 %, Evotec +3,80 %, Infineon Technologies +3,44 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, freenet -2,50 %, United Internet -1,37 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.306,95 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,44 %, Siemens Energy +1,54 %, Schneider Electric +1,33 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, Hermes International -1,56 %, Enel -1,40 %

Der AT 20 steht bei 6.856,13 PKT und verliert bisher -0,33 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,17 %, PORR +0,55 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,75 %, Wienerberger -1,54 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.936,28 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: ABB +1,04 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,90 %, Logitech International +0,64 %

Flop-Werte: Swisscom -2,40 %, Nestle -1,85 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.289,20 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,35 %, ABB +1,04 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,86 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -2,20 %, Telia Company -1,60 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.840,00 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,59 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,40 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -4,00 %, Public Power -2,26 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,27 %