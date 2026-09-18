Fresenius-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes für europäische Medizintechnikunternehmen bekräftigten Experten wegen steigender Einschätzungen für Fresenius mit Kurszielen von bis zu 57,50 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 50 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 46 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 46 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ00EC2, wurde beim Aktienkurs von 45,80 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro gehandelt.

Legt die Fresenius-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 40 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,811 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,811 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN31983, wurde beim Aktienkurs von 45,80 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro gehandelt.Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,81 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,785 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,785 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR2U604, wurde beim Aktienkurs von 45,80 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,02 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.