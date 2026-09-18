🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLAIQON AktievorwärtsNachrichten zu LAIQON
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    LAIQON startet neue SICAV in Luxemburg – neuer Aktienfonds

    Zum 1. Oktober 2026 bündelt die neue LAIQON SICAV frühere MainFirst-Fonds und eröffnet mit Global Equities Dynamic einen wachstumsstarken Aktienfonds für risikofreudige Anleger.

    LAIQON startet neue SICAV in Luxemburg – neuer Aktienfonds
    Foto: adobe.stock.com
    • Die neu gegründete luxemburgische **LAIQON SICAV** integriert zum **1. Oktober 2026** vier bisherige MainFirst-Publikumsfonds und unterstützt damit die Internationalisierung sowie das weitere Wachstum der LAIQON-Gruppe.
    • Die Fonds werden unter einheitlicher Marke umbenannt: Aus den MainFirst-Fonds werden unter anderem **LAIQON SICAV – Global Equities**, **Global Equities Unconstrained**, **Absolute Return Multi Asset** und **Megatrends Asia**. Für Anleger besteht grundsätzlich kein Handlungsbedarf; Anlageziele, Gebühren und Risikoprofile bleiben weitgehend unverändert.
    • Mit dem **LAIQON SICAV – Global Equities Dynamic** startet am 1. Oktober 2026 ein fünfter Teilfonds. Er wird von Jan-Christoph Herbst und dem Global-Growth-Equity-Team gemanagt, das Ende August 2026 rund **2,7 Mrd. Euro** verwaltete.
    • Der neue Aktienfonds konzentriert sich auf dynamische Wachstumsunternehmen mit potenziellem organischem Umsatzwachstum von über 25 Prozent sowie Zukunftsthemen wie **Humanoide Robotik, künstliche Intelligenz, KI-Infrastruktur und kritische Rohstoffe**.
    • Die Strategie setzt auf ein stark konzentriertes High-Conviction-Portfolio mit rund **25 Titeln**, hohen aktiven Gewichtungen und einem bewusst höheren Rendite-Risiko-Profil. Der Fonds richtet sich daher an risikoorientierte Anleger mit entsprechender Verlusttoleranz und ist nach **Artikel 6 SFDR** klassifiziert.
    • Der neue Fonds wird als thesaurierende Retail-, institutionelle und Clean-Anteilklasse angeboten. Die Managementgebühren betragen **1,50 %, 1,00 % bzw. 0,75 % pro Jahr**; zusätzlich fällt eine Performance Fee von 15 % der Outperformance gegenüber dem MSCI World Growth Index an.

    Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,23 % im Plus.


    LAIQON

    +0,67 %
    -0,66 %
    +2,04 %
    -2,17 %
    +2,97 %
    -42,16 %
    -54,54 %
    +33,09 %
    -78,57 %
    ISIN:DE000A12UP29WKN:A12UP2
    LAIQON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LAIQON startet neue SICAV in Luxemburg – neuer Aktienfonds Zum 1. Oktober 2026 bündelt die neue LAIQON SICAV frühere MainFirst-Fonds und eröffnet mit Global Equities Dynamic einen wachstumsstarken Aktienfonds für risikofreudige Anleger.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     