LAIQON startet neue SICAV in Luxemburg – neuer Aktienfonds
Zum 1. Oktober 2026 bündelt die neue LAIQON SICAV frühere MainFirst-Fonds und eröffnet mit Global Equities Dynamic einen wachstumsstarken Aktienfonds für risikofreudige Anleger.
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- Die neu gegründete luxemburgische **LAIQON SICAV** integriert zum **1. Oktober 2026** vier bisherige MainFirst-Publikumsfonds und unterstützt damit die Internationalisierung sowie das weitere Wachstum der LAIQON-Gruppe.
- Die Fonds werden unter einheitlicher Marke umbenannt: Aus den MainFirst-Fonds werden unter anderem **LAIQON SICAV – Global Equities**, **Global Equities Unconstrained**, **Absolute Return Multi Asset** und **Megatrends Asia**. Für Anleger besteht grundsätzlich kein Handlungsbedarf; Anlageziele, Gebühren und Risikoprofile bleiben weitgehend unverändert.
- Mit dem **LAIQON SICAV – Global Equities Dynamic** startet am 1. Oktober 2026 ein fünfter Teilfonds. Er wird von Jan-Christoph Herbst und dem Global-Growth-Equity-Team gemanagt, das Ende August 2026 rund **2,7 Mrd. Euro** verwaltete.
- Der neue Aktienfonds konzentriert sich auf dynamische Wachstumsunternehmen mit potenziellem organischem Umsatzwachstum von über 25 Prozent sowie Zukunftsthemen wie **Humanoide Robotik, künstliche Intelligenz, KI-Infrastruktur und kritische Rohstoffe**.
- Die Strategie setzt auf ein stark konzentriertes High-Conviction-Portfolio mit rund **25 Titeln**, hohen aktiven Gewichtungen und einem bewusst höheren Rendite-Risiko-Profil. Der Fonds richtet sich daher an risikoorientierte Anleger mit entsprechender Verlusttoleranz und ist nach **Artikel 6 SFDR** klassifiziert.
- Der neue Fonds wird als thesaurierende Retail-, institutionelle und Clean-Anteilklasse angeboten. Die Managementgebühren betragen **1,50 %, 1,00 % bzw. 0,75 % pro Jahr**; zusätzlich fällt eine Performance Fee von 15 % der Outperformance gegenüber dem MSCI World Growth Index an.
Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,23 % im Plus.
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