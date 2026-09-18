HORNBACH Holding expandiert: Neue Märkte in Deutschland und Europa
HORNBACH stellt die Weichen auf Wachstum: Neue Standorte in Deutschland und Europa stärken das Filialnetz und nutzen Chancen aus der Branche.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- HORNBACH Baumarkt AG plant, im Frühjahr 2027 sechs neue Bau- und Gartenmärkte in Deutschland zu eröffnen.
- Die Standorte befinden sich in Ahrensfelde, Berlin-Köpenick, Dortmund-Kley, Essen-Borbeck, Freiberg (Sachsen) und St. Augustin.
- Die Übernahme der Märkte erfolgt voraussichtlich Anfang Dezember 2026; dafür stehen noch die Zustimmung des Bundeskartellamts und die gerichtliche Bestätigung des Insolvenzplans aus.
- Die Expansion wird durch Chancen infolge der Insolvenz von Hellweg begünstigt und soll HORNBACH helfen, sein deutsches Filialnetz zu verdichten und Marktanteile zu gewinnen.
- Auch international expandiert HORNBACH: In Österreich wurde bereits der 16. Markt in Graz-Liebenau eröffnet, in den Niederlanden ist ein Bodenbelags-Fachmarkt geplant und in Serbien entstehen mehrere neue Märkte.
- HORNBACH betreibt derzeit 178 Bau- und Gartenmärkte in neun europäischen Ländern, beschäftigt rund 26.000 Mitarbeitende und erzielte 2025/26 einen Nettoumsatz von 6,4 Milliarden Euro.
Der nächste wichtige Termin, 15th German Corporate Conference - Berenberg, München, bei HORNBACH Holding ist am 21.09.2026.
Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 82,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 82,40EUR das entspricht einem Minus von -0,42 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.312,10PKT (+0,50 %).
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