DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Express-Geschäft im zweiten Quartal sei nicht bloß den geopolitischen Krisen zu verdanken, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Briefing./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 56,34EUR auf Tradegate (18. September 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar