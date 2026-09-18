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    KI wird Menschheit vernichten? Schauergeschichte von OpenAI und Anthropic!

    Daher fordern sie eine Verlangsamung bei der Entwicklung von KI und staatliche Regulierung. Aber warum fordern das die Chefs von OpenAI und Anthropic?

    Droht KI die Menschheit wirklich die Menschheit auszurotten? Das legen Aussagen aus dem Lager von Anthropic nahe - OpenAI-Chef Altman sieht das ähnlich. Daher fordern sie eine Verlangsamung bei der Entwicklung von KI und staatliche Regulierung. Aber warum fordern das die Chefs von OpenAI und Anthropic? Geht es doch vielleicht eher um den Schutz ihrer eigenen, extrem hoch bewerteten Unternehmen - die beide an die Börse kommen wollen - und nicht um den Schutz der Menschheit vor KI? Vieles spricht dafür! Faktisch machen KI-Modell aus China perspektivisch die Frontier-Geschäftsmodelle von OpenAI und Anthropic kaputt - und da käme staatliche Regulierung gerade recht, weil sowohl Trump als auch die US-Demokraten das Rennen um KI nicht gegen China verlieren wollen! Heute großer Verfall an der Wall Street..

     

    Das Video "KI wird Menschheit vernichten? Schauergeschichte von OpenAI und Anthropic!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick KI wird Menschheit vernichten? Schauergeschichte von OpenAI und Anthropic! Droht KI die Menschheit wirklich die Menschheit auszurotten? Das legen Aussagen aus dem Lager von Anthropic nahe - OpenAI-Chef Altman sieht das ähnlich
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