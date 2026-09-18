KI wird Menschheit vernichten? Schauergeschichte von OpenAI und Anthropic!

Droht KI die Menschheit wirklich die Menschheit auszurotten? Das legen Aussagen aus dem Lager von Anthropic nahe - OpenAI-Chef Altman sieht das ähnlich. Daher fordern sie eine Verlangsamung bei der Entwicklung von KI und staatliche Regulierung. Aber warum fordern das die Chefs von OpenAI und Anthropic? Geht es doch vielleicht eher um den Schutz ihrer eigenen, extrem hoch bewerteten Unternehmen - die beide an die Börse kommen wollen - und nicht um den Schutz der Menschheit vor KI? Vieles spricht dafür! Faktisch machen KI-Modell aus China perspektivisch die Frontier-Geschäftsmodelle von OpenAI und Anthropic kaputt - und da käme staatliche Regulierung gerade recht, weil sowohl Trump als auch die US-Demokraten das Rennen um KI nicht gegen China verlieren wollen! Heute großer Verfall an der Wall Street..

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