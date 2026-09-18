Evotec Aktie - Kurs legt am 18.09.2026 stark zu

Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 3,0270€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1310 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +2,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 3,0270€, mit einem Plus von +4,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Obwohl sich die Evotec Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -38,62 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -5,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -47,13 % verloren.

Während Evotec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,49 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,42 % 1 Monat -15,75 % 3 Monate -38,62 % 1 Jahr -53,05 %

? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.09.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs anhaltenden Kursabwärtstrend und die Hoffnung auf eine Bodenbildung. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung, fehlende positive Nachrichten sowie die Rolle von Leerverkäufern. Kritik richtet sich an CEO, Prognosequalität und Kommunikation; die CFO-Erläuterungen zur komplexen Positionierung überzeugen nur teilweise. Erwartet werden bei Q3/Q4 bessere Zahlen und ein glaubhafter operativer Trendwechsel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 542,53 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Evotec?

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %.

Evotec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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