Deutsche Telekom Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 18.09.2026

Die Deutsche Telekom Aktie ist bisher um -3,50 % auf 27,32€ gefallen. Das sind -0,99 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Telekom: Nach einem Rückgang von -1,67 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,50 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,59 % bestehen.

Auf Wochensicht hat die Deutsche Telekom Aktie damit -2,50 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,60 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,65 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,50 % 1 Monat -3,60 % 3 Monate +4,59 % 1 Jahr -3,38 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.09.2026, 10:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Seitwärtsbewegung der Telekom-Aktie und den wiederholt getesteten Widerstand bei 29 Euro. Schwache europäische Telekomwerte und externe Unsicherheiten belasten den Kurs. Zugleich gilt die Aktie als chronisch unterbewertet. Als Kurstreiber werden höhere Dividenden, verstärkte Rückkäufe, Impulse durch den aktivistischen Investor sowie eine klare Strategie für T-Mobile US diskutiert; eine mögliche Fusion wird als Bewertungsrisiko gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,50 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,01 %. ORANGE notiert im Minus, mit -4,24 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,07 %. Telefonica verliert -2,54 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -3,46 %.

Deutsche Telekom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Telekom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Telekom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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