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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 18.09.2026

    Kursbewegung von +2,77 % bei Infineon Technologies am 18.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 18.09.2026
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 18.09.2026

    Es geht bergauf für Infineon Technologies: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,77 % und steht bei 56,08. Schon gestern ging es für die Infineon Technologies Aktie um +0,35 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 56,08. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Infineon Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -28,42 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -1,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +46,04 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,08 %
    1 Monat -10,26 %
    3 Monate -28,42 %
    1 Jahr +68,12 %
    Stand: 18.09.2026, 10:32 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,18 Mrd. € wert.

    Dax im Minus am großen Verfallstag


    Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag einen etwas schwächeren Handelsauftakt verzeichnet. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung bleiben die Anleger vorsichtig, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas …

    Börsenstart Europa - 18.09. - TecDAX stark +0,46 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Infineon zieht an - Oddo-Hochstufung und erholtes Chip-Umfeld


    Eine Hochstufung der Investmentbank Oddo BHF hat die Infineon-Aktien am Freitag vorbörslich relativ deutlich angetrieben. Nachdem sie am Vortag dem erholten Umfeld in der globalen Chipbranche mit einem gut einprozentigen Minus nicht gefolgt waren, …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,31 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,03 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,62 %. ON Semiconductor legt um +1,65 % zu NIO notiert im Plus, mit +2,38 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Infineon Technologies

    +3,24 %
    -1,08 %
    -10,26 %
    -28,42 %
    +68,12 %
    +70,85 %
    +48,92 %
    +273,81 %
    -20,01 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote
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