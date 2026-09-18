Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 18.09.2026

Es geht bergauf für Infineon Technologies: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,77 % und steht bei 56,08€. Schon gestern ging es für die Infineon Technologies Aktie um +0,35 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 56,08€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Infineon Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -28,42 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -1,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +46,04 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,08 % 1 Monat -10,26 % 3 Monate -28,42 % 1 Jahr +68,12 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 18.09.2026, 10:32 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,18 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,31 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,03 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,62 %. ON Semiconductor legt um +1,65 % zu NIO notiert im Plus, mit +2,38 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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