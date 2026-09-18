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    Chartanalyse

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    Halliburton-Aktie: Zwischen Bodenbildung und möglichem Trendwendepunkt

    Die Halliburton-Aktie hat nach brutalem Absturz und zäher Bodenbildung den Übergang von der Korrektur in eine fragile Erholungsphase geschafft – und notiert nun in einer entscheidenden charttechnischen Zwischenzone zwischen Tief und Mehrjahreshoch.

    Chartanalyse - Halliburton-Aktie: Zwischen Bodenbildung und möglichem Trendwendepunkt
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    Dreijahresperspektive: Vom Peak in die Korrektur und zurück in die Stabilisierung

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    Über die vergangenen drei Jahre zeigte die Halliburton-Aktie einen klar zyklischen Verlauf mit ausgeprägter Aufwärts- und anschließender Korrekturphase. Der Titel markierte im Oktober 2023 bei 40,96 US-Dollar sein Hoch, bevor ein länger anhaltender Abwärtstrend einsetzte, der den Kurs bis Anfang Mai 2025 auf ein Tief von 17,09 US-Dollar drückte. In dieser Zeit halbierte sich der Wert nahezu, was eine deutliche Bereinigung im Ölservice-Sektor widerspiegelt. Seit diesem Tief arbeitet sich die Aktie Schritt für Schritt nach oben und hat in den vergangenen Quartalen in eine breitere Bodenbildungs- und Erholungsphase gedreht, die zunehmend von einer Seitwärts- bis moderaten Aufwärtsstruktur geprägt ist.

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    Aktuelle Lage im Chart: Mittelfeld zwischen Hoch und Tief

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    Aktuell notiert Halliburton bei 29,65 US-Dollar und damit deutlich über dem Mehrjahrestief, aber weiterhin klar unter dem 3-Jahres-Hoch. Rechnet man die gesamte Spanne zwischen 17,09 und 40,96 US-Dollar, liegt der Kurs heute etwa auf halbem Weg dazwischen, etwas näher am Tief als am Hoch. Charttechnisch signalisiert diese Positionierung, dass die kräftige Korrekturphase zwar vorbei ist, der frühere Aufwärtstrend jedoch noch nicht vollständig zurückerobert wurde. Anleger sehen damit eine Aktie im Übergang von der Konsolidierung hin zu einer möglichen neuen Trendphase.

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    200-Tage-Linie: Leichter Vorteil für die Bullen

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    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der langen Korrektur mittlerweile wieder leicht ansteigend und wird auf Basis der jüngsten Kurshistorie im Bereich um rund 28,50 US-Dollar verortet. Mit einem aktuellen Kurs von 29,65 US-Dollar handelt Halliburton damit ungefähr 4 Prozent oberhalb dieses vielbeachteten langfristigen Durchschnitts. Dieser moderate Aufschlag zur 200-Tage-Linie steht für einen verhalten positiven Trend und deutet darauf hin, dass die Käufer mittelfristig wieder die Oberhand gewinnen. Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, überwiegt aus technischer Sicht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

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    Auf der Unterseite hat sich im Bereich zwischen 27 und 28 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützungszone etabliert, die sowohl durch Rückläufe der vergangenen Monate als auch durch die Nähe zur 200-Tage-Linie untermauert wird. Darunter wäre der Bereich um 25 US-Dollar als nächste Auffanglinie zu nennen, wo die Aktie in der zweiten Jahreshälfte 2024 mehrfach nach oben drehte. Auf der Oberseite verläuft ein signifikanter Widerstand im Bereich um 33 bis 35 US-Dollar, wo die Erholung seit Anfang 2026 wiederholt ins Stocken geriet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der Zone um 37 bis knapp 40 US-Dollar öffnen, in deren Nähe das Mehrjahreshoch von 40,96 US-Dollar als übergeordnete Barriere wartet. Bis dahin bleibt die Halliburton-Aktie charttechnisch in einer breiten Konsolidierungs- und Aufbauphase, in der Unterstützungen und Widerstände klare Orientierungspunkte für mittel- bis langfristig orientierte Anleger liefern.

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    Dreijahresperspektive: Vom Peak in die Korrektur und zurück in die Stabilisierung

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    Über die vergangenen drei Jahre zeigte die Halliburton-Aktie einen klar zyklischen Verlauf mit ausgeprägter Aufwärts- und anschließender Korrekturphase. Der Titel markierte im Oktober 2023 bei 40,96 US-Dollar sein Hoch, bevor ein länger anhaltender Abwärtstrend einsetzte, der den Kurs bis Anfang Mai 2025 auf ein Tief von 17,09 US-Dollar drückte. In dieser Zeit halbierte sich der Wert nahezu, was eine deutliche Bereinigung im Ölservice-Sektor widerspiegelt. Seit diesem Tief arbeitet sich die Aktie Schritt für Schritt nach oben und hat in den vergangenen Quartalen in eine breitere Bodenbildungs- und Erholungsphase gedreht, die zunehmend von einer Seitwärts- bis moderaten Aufwärtsstruktur geprägt ist.

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    Aktuelle Lage im Chart: Mittelfeld zwischen Hoch und Tief

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    Aktuell notiert Halliburton bei 29,65 US-Dollar und damit deutlich über dem Mehrjahrestief, aber weiterhin klar unter dem 3-Jahres-Hoch. Rechnet man die gesamte Spanne zwischen 17,09 und 40,96 US-Dollar, liegt der Kurs heute etwa auf halbem Weg dazwischen, etwas näher am Tief als am Hoch. Charttechnisch signalisiert diese Positionierung, dass die kräftige Korrekturphase zwar vorbei ist, der frühere Aufwärtstrend jedoch noch nicht vollständig zurückerobert wurde. Anleger sehen damit eine Aktie im Übergang von der Konsolidierung hin zu einer möglichen neuen Trendphase.

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    200-Tage-Linie: Leichter Vorteil für die Bullen

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    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der langen Korrektur mittlerweile wieder leicht ansteigend und wird auf Basis der jüngsten Kurshistorie im Bereich um rund 28,50 US-Dollar verortet. Mit einem aktuellen Kurs von 29,65 US-Dollar handelt Halliburton damit ungefähr 4 Prozent oberhalb dieses vielbeachteten langfristigen Durchschnitts. Dieser moderate Aufschlag zur 200-Tage-Linie steht für einen verhalten positiven Trend und deutet darauf hin, dass die Käufer mittelfristig wieder die Oberhand gewinnen. Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, überwiegt aus technischer Sicht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

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    Auf der Unterseite hat sich im Bereich zwischen 27 und 28 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützungszone etabliert, die sowohl durch Rückläufe der vergangenen Monate als auch durch die Nähe zur 200-Tage-Linie untermauert wird. Darunter wäre der Bereich um 25 US-Dollar als nächste Auffanglinie zu nennen, wo die Aktie in der zweiten Jahreshälfte 2024 mehrfach nach oben drehte. Auf der Oberseite verläuft ein signifikanter Widerstand im Bereich um 33 bis 35 US-Dollar, wo die Erholung seit Anfang 2026 wiederholt ins Stocken geriet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der Zone um 37 bis knapp 40 US-Dollar öffnen, in deren Nähe das Mehrjahreshoch von 40,96 US-Dollar als übergeordnete Barriere wartet. Bis dahin bleibt die Halliburton-Aktie charttechnisch in einer breiten Konsolidierungs- und Aufbauphase, in der Unterstützungen und Widerstände klare Orientierungspunkte für mittel- bis langfristig orientierte Anleger liefern.

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    Halliburton

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    ISIN:US4062161017WKN:853986Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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    Markt Bote
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