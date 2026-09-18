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    Besonders beachtet!

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    Bilfinger Aktie fällt um -2,52 % - 18.09.2026

    Kursbewegung von -2,52 % bei Bilfinger am 18.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Bilfinger Aktie fällt um -2,52 % - 18.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

    Bilfinger aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Bilfinger: Der Kurs rutscht um -2,52 % auf 57,95 ab. Der Kursrückgang der Bilfinger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -21,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Bilfinger Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,84 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Bilfinger Aktie damit um -23,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Bilfinger bisher ein Minus von -46,56 %.

    Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,49 %
    1 Monat -23,59 %
    3 Monate -34,84 %
    1 Jahr -38,96 %
    Stand: 18.09.2026, 10:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Bilfinger Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und mögliche Nachkäufe zwischen etwa 56 und 60 Euro; teils wird sogar ein Rückgang bis 50 Euro erwartet. Technisch gilt die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie bei rund 60,58 Euro als wichtig, ebenso ein möglicher Bodenbildungstest. Fundamental werden bei rund 60 Euro eine bereinigte Bewertung von etwa 14–15 KGV, rund 9 % erwartete FCF-Rendite und eine Dividendenrendite von etwa 4,7 % gesehen. Unsicherheit besteht bei Management und Ausblick.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bilfinger eingestellt.

    Zur Bilfinger Diskussion

    Informationen zur Bilfinger Aktie

    Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 18.09. - TecDAX stark +0,46 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe mit dem Sparprogramm "Agile" schnell gegengesteuert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag …

    Bilfinger: Es läuft nicht … 1.000-Tage-Linie im Fokus


    Es läuft nicht wie gedacht beim im MDAX gelisteten Industriedienstleister Bilfinger, daher passte das Unternehmen am späten Mittwochabend seine Gesamtjahresprognose nach unten an. Die Marktteilnehmer zogen die Reißleine … jetzt geht es um eine wichtige Supportlinie.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Bilfinger?

    ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %.

    Bilfinger Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bilfinger Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bilfinger Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Bilfinger

    -2,52 %
    -23,49 %
    -23,59 %
    -34,84 %
    -38,96 %
    +78,85 %
    +87,34 %
    +95,36 %
    +23,37 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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