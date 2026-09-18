freenet Aktie unter Verkaufsdruck - 18.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Mit einer Performance von -2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,53 %, geht es heute bei der freenet Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei freenet damit auf -0,08 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auf Wochensicht hat die freenet Aktie damit -1,05 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von freenet einen Rückgang von -14,56 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,05 % 1 Monat +6,41 % 3 Monate -0,08 % 1 Jahr -9,08 %

Informationen zur freenet Aktie

Stand: 18.09.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,91 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von freenet?

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,50 %. United Internetet notiert im Minus, mit -1,66 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,67 %. Vodafone Group verliert -3,46 %

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der freenet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur freenet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.