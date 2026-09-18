TKMS Aktie heute im Plus (87,40€) - 18.09.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die TKMS Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +11,93 %.

Der Höhenflug der TKMS Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,19 % zu Buche, die Aktie notiert bei 87,40€. Die TKMS Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,17 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,19 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der TKMS Aktie damit ein Gewinn von +5,85 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +29,87 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,85 % 1 Monat -13,09 % 3 Monate +11,93 % 1 Jahr -9,89 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 18.09.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,81 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,37 %

Lohnt sich ein Investment in die TKMS Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TKMS Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TKMS Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.