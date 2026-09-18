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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie heute im Plus (87,40€) - 18.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +3,19 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie heute im Plus (87,40€) - 18.09.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 18.09.2026

    Der Höhenflug der TKMS Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,19 % zu Buche, die Aktie notiert bei 87,40. Die TKMS Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,17 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,19 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die TKMS Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +11,93 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der TKMS Aktie damit ein Gewinn von +5,85 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +29,87 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,85 %
    1 Monat -13,09 %
    3 Monate +11,93 %
    1 Jahr -9,89 %
    Stand: 18.09.2026, 10:33 Uhr

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,81 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,37 %

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TKMS Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TKMS Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    TKMS

    +3,66 %
    +5,85 %
    -13,09 %
    +11,93 %
    -3,62 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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