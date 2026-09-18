WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsetzung der Ziele des Technologieunternehmens bleibe entscheidend für die Neubewertung, schrieb Malte Schaumann am Freitag anlässlich bestätigter Ziele bis 2030./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (18. September 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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