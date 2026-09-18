JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Die Situation sei wohl mit der von Danone 2023 vergleichbar, schrieb Celine Pannuti am Freitag anlässlich der angeordneten Zwangsverwaltung von Beteiligungen in Russland. Die Franzosen hätten sich seinerzeit letztlich mit hohem Verlust aus dem Land verabschiedet./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 06:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 06:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 81,24EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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