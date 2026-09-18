WARBURG RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 56,32EUR auf Tradegate (18. September 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar