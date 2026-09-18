WARBURG RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 56,32EUR auf Tradegate (18. September 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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