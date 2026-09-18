Greift United Internet nach 1&1? Das thematisieren wir in unserem Podcast!

In Folge 75 von Glaser & Spang berichten wir von den Hamburger Investorentagen (HIT) von Montega am 26. und 27. August 2026 und teilen unsere wichtigsten Eindrücke aus rund 40 Unternehmensgesprächen.

Wie ist die Stimmung bei deutschen Small und Mid Caps? Wo hellt sich das operative Umfeld auf – und bei welchen Aktien sehen wir mit Blick auf 2027 besonders interessante Chancen? Unsere drei Favoriten der Konferenz sind Friedrich Vorwerk, Nynomic und Basler. Wir erklären, welche Aussagen und Entwicklungen uns bei diesen Unternehmen überzeugt haben und welche Erwartungen der Markt bereits vorwegnimmt.

Darüber hinaus sprechen wir über Hypoport und die Entwicklung des Immobilienfinanzierungsmarkts, die Perspektiven von Frequentis, Rational und Verbio sowie die Sondersituation bei 1&1. Bei PVA TePla geht es um Halbleiter-Metrologie und neue Wachstumsmöglichkeiten, bei SGL Carbon um die Zusammenarbeit mit X-energy und das Potenzial von Small Modular Reactors. Außerdem diskutieren wir, welche Chancen Drohnen und humanoide Roboter für Aumann eröffnen könnten, und ordnen unsere Gespräche mit ProCredit, Eckert & Ziegler und Fabasoft ein.

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