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    ORBIS: Starker Ergebnisanstieg im Halbjahr

    Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) bei einem leichten Umsatzanstieg um 0,7 Prozent auf fast 68 Mio. Euro einen überproportionalen Zuwachs beim Nachsteuerergebnis auf 1,47 Mio. Euro (HJ 2025: 0,88 Mio. Euro) erzielt. In der Folge senkt der Analyst zwar das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.
    Nach Analystenaussage bleibe die globale Unsicherheit wohl auch im weiteren Jahresverlauf bestehen, was sich negativ auf die Geschäfte der ORBIS SE auswirken könne. Allerdings müsse von den Unternehmen zukünftig weiter in die IT-Umgebung investiert werden. Dementsprechend sei in den kommenden Jahren von einem weiter wachsenden Markt für SAP- und Microsoft-Lösungen auszugehen, wovon ORBIS als wichtiger Partner profitiere. Das Thema Digitalisierung werde in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle spielen. Hinzu komme der Bereich KI, der ganz neue Wachstumsmöglichkeiten eröffne. Dementsprechend sehe der Analyst zwei Wachstumsfelder für ORBIS. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie benötige die Gesellschaft ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Angesichts der guten Finanzausstattung seien weitere Übernahmen möglich. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 11,60 Euro (zuvor: 12,60 Euro), bestätigt jedoch das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.09.2026, 10:55 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 18.09.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102965
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Orbis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 4,66EUR auf Tradegate (17. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Thorsten Renner
    Kursziel: 11,60 EUR




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