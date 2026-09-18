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    Europas neue Schuldenangst

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    Frankreich das neue Griechenland? Dieses Signal alarmiert die Märkte

    Frankreich wird am Anleihemarkt inzwischen riskanter bewertet als Italien und Griechenland. Droht dem Land nun eine gefährliche Schuldenspirale – und den Anlegern der nächste Schock?

    Europas neue Schuldenangst - Frankreich das neue Griechenland? Dieses Signal alarmiert die Märkte
    Foto: Gabriel Bouys - AFP

    Frankreich schlüpft am Kapitalmarkt in eine unerwartete Rolle. Laut dem Handelsblatt liegt der Renditeaufschlag für zehnjährige französische Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen derzeit bei rund 97 Basispunkten und ist damit so hoch wie seit der Euro-Krise im Jahr 2012 nicht mehr. Italien kommt auf 87 und Griechenland auf 76 Basispunkte. Damit bewertet der Markt Frankreich riskanter als die beiden anderen Länder.

    Noch ist Frankreich nicht das neue Griechenland. Doch die Rendite zehnjähriger Papiere ist mit rund 4,5 Prozent auf ein Niveau wie während der Finanzkrise 2008 gestiegen. Die Regierung rechnet bereits mit zehn Milliarden Euro mehr Zinskosten als geplant.

    Die Schuldenquote erreichte Ende des ersten Quartals 117,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Schon heute fließen mehr als 65 Milliarden Euro in den Schuldendienst. Das sind rund sieben Prozent des Gesamtbudgets und fast so viel wie für Bildung ausgegeben wird. Bis 2032 erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut Rexecode einen Anstieg auf 112 Milliarden Euro.

    Wenn der glaubwürdige Defizitabbau misslingt, entsteht eine Negativspirale mit Gefahr für die Finanzmärkte, da Anleger noch höhere Aufschläge verlangen. Das verteuert den Schuldendienst und verengt den Spielraum. Frankreichs Premierminister Lecornu will 54 Milliarden Euro einsparen, ohne die Steuern zu erhöhen. Doch seit der Parlamentsauflösung im Jahr 2024 fehlt der Regierung eine eigene Mehrheit, und der Präsidentschaftswahlkampf erschwert Kürzungen.

    Zusätzlichen Druck macht die schwache Konjunktur: Die Banque de France senkte ihre Wachstumsprognose auf 0,4 Prozent. Gleichzeitig wächst die Sorge vor neuen Protesten, während branchenspezifische Hilfen seit Jahresbeginn bereits 1,4 Milliarden Euro kosteten.

    Eine akute Finanzierungskrise sieht Notenbankchef Emmanuel Moulin dennoch nicht. Die Nachfrage nach französischen Staatsanleihen übersteigt das Angebot und Frankreich ist von einer Vertrauenskrise weit entfernt. Doch treffen politische Blockaden, schwaches Wachstum und hohe Zinsen jedoch weiterhin zusammen, könnte aus dem Warnsignal ein gefährlicher Belastungstest werden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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