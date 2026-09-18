Heißer Herbst: Welche Chip-Aktien JETZT im Aufwind sind

"Die Halbleiterindustrie tritt in eine grundlegend neue Wachstumsphase ein", schreibt Ben Lee, Director Analyst bei Gartner in seiner Studie Ende August. "Das Tempo der Branchenexpansion beschleunigt sich dramatisch, angetrieben durch anhaltende Investitionen in KI-Infrastruktur und einen stärker als erwartet ausgefallenen Preiszyklus für Speicherprodukte"

Laut Gartner, einem US-amerikanischen Marktforscher für Wirtschaft und Technologie, wird der weltweite Umsatz der Halbleiterindustrie im Jahr 2026 voraussichtlich 1,6 Billionen US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 92 Prozent gegenüber den 809 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 entspricht. Für 2027 wird ein Umsatz von 1,9 Billionen US-Dollar prognostiziert.

Die Allianz kommt in ihrer Studie Anfang September zu einem ähnlichen Schluss. "Die Investitionen in Hyperscaler-Infrastruktur werden voraussichtlich 2026 725 Milliarden US-Dollar (+80 % gegenüber dem Vorjahr) und 2027 über 1 Billion US-Dollar erreichen, was den weltweiten Chip-Umsatz auf fast 1,5 Billionen US-Dollar ansteigen lässt", so die Autoren im Sector Atlas 2026.

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Zu dem gleichen Schluss, dass der Markt die Marke von 1 Billion US-Dollar erreichen wird, kommt auch Gartner. "Der Umsatz mit Speicherchips wird im Jahr 2026 voraussichtlich 837 Milliarden US-Dollar betragen und im Jahr 2027 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten. Speicherchips sind auch in diesem Jahr der wichtigste Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie und werden voraussichtlich 54 % des gesamten Halbleiterumsatzes ausmachen, gegenüber 27 % im Jahr 2025."

ABER: Welche Aktien profitieren besonders von dem anhaltenen Boom? Hier die Aktien derjenigen Unternehmen, die am häufigsten positiv von den Analysten genannt worden sind.

Einen heißen Herbst sehen die Analysten von Citi für die Aktie von AMD. Die Analysten der Bank sehen AMD als Hauptprofiteur einer "CPU Renaissance". Die Bank hat ihre Prognose für den CPU-Markt bis 2030 massiv auf 237 Milliarden US-Dollar angehoben und erwartet bei AMD die stärkste Positionierung. Das Kursziel von 575 US-Dollar wurde im September auf 575 US-Dollar belassen.

Auch Marvell schätzen die Analysten der Citi. Sie hoben ihr Kursziel Ende August von 225 auf 275 US-Dollar an und behielten ihr Buy-Rating bei. Damit besteht ein ein Kurspotenzial von rund 17 Prozent.

Noch optimistischer ist die Bank of America (BofA): Ihr Zielpreis für Marvell liegt bei 365 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 52 Prozent.

Ein verhältnismäßig kleineres und eher noch unbekannteres Unternehmen ist Astera Labs. Es entwickelt spezialisierte Verbindungslösungen und Halbleiter, die den Datentransfer in KI- und Cloud-Rechenzentren beschleunigen und stabilisieren .

Citi setzt ein Kursziel von 430 US-Dollar, das Rating lautet Buy. Das entspircht einem möglichen Potenzial von rund 65 Prozent.

Noch mehr Potenzial sehen die Analysten von RBC Capital Markets. Sie bewerten die Aktie mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis liegt bei 500 US-Dollar. Das entsprciht einem Kurspotenzial von rund 70 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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