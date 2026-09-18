KORREKTUR
Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger
- Dieselpreis steigt auf Rekordwert von 2,471 Euro
- Super E10 sinkt leicht auf 2,308 Euro je Liter
- Regierung plant Entlastung Union und SPD streiten
(Berichtigt wird im ersten Absatz, letzter Satz, die Veränderung. Sie beträgt 0,6 rpt 0,6 Cent.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Dieselpreis an den deutschen Tankstellen hat sein Rekordhoch noch einmal übertroffen: Am Donnerstag kostete ein Liter nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal um 0,6 Cent auf 2,308 Cent.
Die unter schlechten Umfragewerten leidende Bundesregierung hat schnelle Entlastung für die autofahrende Bevölkerung angekündigt, doch sind Union und SPD bislang uneins, wie das bewerkstelligt werden soll. Die Rohölpreise haben zuletzt wieder etwas nachgegeben./cho/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 6,496 auf Tradegate (18. September 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5309. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,63GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -14,78 %/+9.639,47 % bedeutet.