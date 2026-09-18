Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 6,496 auf Tradegate (18. September 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5309. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,63GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -14,78 %/+9.639,47 % bedeutet.