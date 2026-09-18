Greenpeace protestiert mit Geldregen-Projektion an Tanklager

Greenpeace wirft den Ölkonzernen vor, immer mehr Profit zu machen, während die Deutschen unter den Tankrechnungen leiden, wie ein Sprecher der Organisation mitteilte. Die Aktivisten und Aktivistinnen beziehen sich dabei auf eine Studie, wonach die Übergewinne bei Ölkonzernen seit Ausbruch des Iran-Kriegs stark gestiegen sind und im August einen neuen Rekordwert erreichten.

HAMBURG (dpa-AFX) - Um gegen die steigenden Gewinne von Ölkonzernen zu protestieren, haben Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace Geldregen auf ein Tanklager im Hamburger Hafen projiziert. Die Protestaktion fand am frühen Freitagmorgen statt, wie die Polizei bestätigte. Auf dem großen runden Tanklager war "Öl-Abzocke stoppen!" zu lesen. Darunter waren viele Euro-Münzen abgebildet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

9-Euro-Ticket statt Tankrabatt gefordert



Die geplanten Entlastungen der Bundesregierung kritisiert die Organisation. Sie fordert eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets. "Statt den schon mal gescheiterten Tankrabatt neu zu verpacken oder mit dem CO2-Preis ein zentrales Steuerinstrument im Klimaschutz anzugreifen, sollte die Bundesregierung den Ölverbrauch senken und so das Problem an der Wurzel packen", verlangen die Aktivisten und Aktivistinnen in einer Pressemitteilung.

Die Linke sieht sich in ihrer Forderung nach einer Übergewinnsteuer bestätigt. "Wie eine heute erschienene Studie von Greenpeace zeigt, sind diese seit März 2026 auf satte 5,9 Milliarden Euro angewachsen", sagte die frühere Bundesvorsitzende Janine Wissler. "Das sind 13 Euro pro Tankfüllung, die direkt bei den Ölmultis landen." Die Tatenlosigkeit der Bundesregierung mache sie angesichts solcher Zahlen fassungslos, kommentierte Wissler./hcl/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 6,503 auf Tradegate (18. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5309. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,63GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -14,78 %/+9.639,47 % bedeutet.



