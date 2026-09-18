JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 99 Franken auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes sieht in der von Russland angeordneten Zwangsverwaltung für dortige Aktivitäten nur einen begrenzten Rückschlag für die Schweizer, wie er am Freitag schrieb. Dies sei ein allgemein befürchtetes Risiko gewesen. Der Umsatzbeitrag liege bei etwa 2 Prozent./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 80,99EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: CHF
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