JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 99 Franken auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes sieht in der von Russland angeordneten Zwangsverwaltung für dortige Aktivitäten nur einen begrenzten Rückschlag für die Schweizer, wie er am Freitag schrieb. Dies sei ein allgemein befürchtetes Risiko gewesen. Der Umsatzbeitrag liege bei etwa 2 Prozent./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 80,99EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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