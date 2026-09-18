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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Infineon und Siltronic nach Analystenlob begehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Oddo BHF treibt Infineon-Aktien um vier Prozent an
    • Siltronic steigt dank UBS-Kursziel weiter kräftig
    • Nvidia-Aussagen hellen Stimmung im Chipsektor auf
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Infineon und Siltronic nach Analystenlob begehrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Xetra-Kurse, UBS zu Siltronic, Nvidia-Aussagen, Gesamtmarkt-Einordnung)

    FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Die Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF hat die am Vortag noch lahmen Infineon-Aktien am Freitag wieder in Gang gebracht. Nachdem sie am Donnerstag dem erholten Umfeld in der globalen Chipbranche nicht gefolgt waren, kehrten sie nun mit gut 4 Prozent Plus über ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurück.

    Rückenwind kommt von den internationalen Börsen: In Asien nahmen die Kurse die Vortagesrally der Nasdaq-Börse auf, die am Freitag nochmals höher erwartet wird. Zum Beispiel waren die Titel des Chipriesen SK Hynix in Seoul sehr deutlich gestiegen. Am Markt wurde dies mit optimistischen Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang zum Chipabsatz im kommenden Jahr begründet. Die Nvidia-Aktien knüpfen in den USA vorbörslich mit einem Prozent Plus an ihre Vortagesgewinne an.

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    Die Branchenstimmung hellt sich auf, nachdem man Anfang der Woche noch die Sorge hatte, dass der KI-Ausbau überhandnimmt und Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Zuletzt gab es aber beruhigende Stimmen, dass dies eher mehr Rechenleistung erforderlich macht als weniger. Dies wirkte sich am Freitag dann auch stützend auf die Aktien der deutschen Chip-Branchenausrüster Jenoptik , Suss Microtec sowie Aixtron aus.

    Besonders deutlich legten zu Wochenschluss an der Frankfurter Börse die Siltronic-Papiere mit gut 8,5 Prozent zu. Sie profitierten davon, dass die Schweizer Großbank UBS ihnen mit einem 120-Euro-Ziel noch viel Potenzial zutraut, obwohl der Kurs in diesem Jahr schon um mehr als die Hälfte zugelegt hat. Analyst Harry Blaiklock geht beim Waferhersteller von höheren Durchschnittspreisen aus. Der Markt werde bei starkem Wachstum knapper.

    Die "Outperform"-Empfehlung von Infineon begründete der Oddo-Analyst Stephane Houri mit der jüngsten Kurskorrektur, die die Bewertung wieder attraktiver gemacht habe. Im Juni hatten die Infineon-Aktien mit knapp 89 Euro noch ihr höchstes Niveau seit 26 Jahren erreicht, seither aber bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Hervorragende Aussichten für 2027 seien aber kaum zu ignorieren, schrieb der Experte nach einer Roadshow in Paris.

    Geht es nach den Experten von Index-Radar, ist die Botschaft der jüngsten Branchengewinne klar. "Die Musik spielt derzeit wieder bei den Technologiewerten, insbesondere bei den Schwergewichten und im Chipsektor", hieß es. Die Branchengewinne wirkten zu Wochenschluss in Europa den Abgaben am breiten Aktienmarkt entgegen.

    Am Gesamtmarkt sorgen Börsianern zufolge die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für Unsicherheit. Diese könnten auch für die politische Zukunft von Kanzler Friedrich Merz (CDU) entscheidende Bedeutung haben. Seit Tagen wird darüber debattiert, ob er sich im Amt halten kann. Positiv wirkt sich dagegen für die Stimmung der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise aus./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 56,45 auf Tradegate (18. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,89 %/+107,86 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrutsch der Aixtron-Aktie auf unter 36 Euro und charttechnische Warnsignale ohne erkennbaren Rebound. Diskutiert werden die hohe Bewertung, das zyklische Geschäft sowie Risiken durch schmelzende Auftragsbestände und einen möglichen KI-Abschwung. Der Malaysia-Ausbau wird wegen Kundennähe, niedriger Kosten und langfristiger Kapazität begrüßt, kurzfristig aber als belastend für den Cashflow gesehen. Die Zukunftshoffnungen richten sich auf InP-Aufträge und Wachstum ab 2027; zudem wird der Verkauf des italienischen Standorts thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

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