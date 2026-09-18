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    AKTIE IM FOKUS

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    Redcare legen weiter zu - Deutsche-Bank-Stimme und Chart stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare-Aktien steigen zum Wochenschluss weiter
    • Deutsche-Bank-Einschätzung stützt die Erholung
    • Analyst sieht Einstiegschance und starkes Wachstum
    AKTIE IM FOKUS - Redcare legen weiter zu - Deutsche-Bank-Stimme und Chart stützen
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben zum Wochenschluss an ihren Kurssprung vom Donnerstag angeknüpft und weiter zugelegt. Die Papiere der Online-Apotheke stiegen bis zum Freitagmittag um gut drei Prozent auf 61,75 Euro und machten so ihre im bisherigen Monatsverlauf aufgelaufenen Verluste nahezu wett. Damit zählten sie zu den besten Titeln im Nebenwerteindex SDax , der 0,6 Prozent gewann.

    Bereits am Donnerstag waren die Redcare-Anteilsscheine um mehr als elf Prozent angesprungen. Am Freitagmorgen wurde nun eine Stimme der Deutschen Bank bekannt, die am Donnerstag womöglich schon bei einigen Anlegern durchgesickert war. Am Freitag hieß es am Markt nun, wirke diese noch positiv nach.

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    Analyst Jan Koch sieht in der jüngsten Kursschwäche aktuell eine besonders gute Einstiegschance. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften die jüngst angehobenen Jahresziele untermauern, welche ohnehin immer noch konservativ erschienen. Derweil erwartet der Experte keinen regulatorischen Gegenwind, und die Anleger konzentrierten sich wohl zunehmend auf das Jahr 2027, das weiteres starkes Gewinnwachstum verspreche.

    Mit dem Kurssprung am Donnerstag hat sich auch das Chartbild für die Papiere von Redcare Pharmacy deutlich aufgehellt. Sie hatten die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend und insbesondere die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstab für die langfristige Entwicklung durchbrochen.

    Aktuell testen die Aktien der Online-Apotheke die 50-Tage-Linie. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend./la/tih/stk

    Redcare Pharmacy

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    +14,04 %
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    -20,89 %
    -38,63 %
    -60,86 %
    +99,52 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 18.316 auf Ariva Indikation (18. September 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +19,64 %/+87,55 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Redcare-Pharmacy-Aktie und mögliche weitere Gewinne. Diskutiert werden charttechnische Signale, steigende Nachfrage institutioneller Investoren nach Unternehmenspräsentationen sowie ein möglicher Anstieg durch den großen Verfallstag. Als potenzielle fundamentale Impulse gelten eine Prognoseanhebung, Fortschritte bei E-Rezepten, CardLink und der Gesundheits-ID. Die CardLink-Verlängerung wird jedoch als bereits bekannte Nachricht eingeordnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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    dpa-AFX
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