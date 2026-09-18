AKTIE IM FOKUS
Redcare legen weiter zu - Deutsche-Bank-Stimme und Chart stützen
- Redcare-Aktien steigen zum Wochenschluss weiter
- Deutsche-Bank-Einschätzung stützt die Erholung
- Analyst sieht Einstiegschance und starkes Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben zum Wochenschluss an ihren Kurssprung vom Donnerstag angeknüpft und weiter zugelegt. Die Papiere der Online-Apotheke stiegen bis zum Freitagmittag um gut drei Prozent auf 61,75 Euro und machten so ihre im bisherigen Monatsverlauf aufgelaufenen Verluste nahezu wett. Damit zählten sie zu den besten Titeln im Nebenwerteindex SDax , der 0,6 Prozent gewann.
Bereits am Donnerstag waren die Redcare-Anteilsscheine um mehr als elf Prozent angesprungen. Am Freitagmorgen wurde nun eine Stimme der Deutschen Bank bekannt, die am Donnerstag womöglich schon bei einigen Anlegern durchgesickert war. Am Freitag hieß es am Markt nun, wirke diese noch positiv nach.
Analyst Jan Koch sieht in der jüngsten Kursschwäche aktuell eine besonders gute Einstiegschance. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften die jüngst angehobenen Jahresziele untermauern, welche ohnehin immer noch konservativ erschienen. Derweil erwartet der Experte keinen regulatorischen Gegenwind, und die Anleger konzentrierten sich wohl zunehmend auf das Jahr 2027, das weiteres starkes Gewinnwachstum verspreche.
Mit dem Kurssprung am Donnerstag hat sich auch das Chartbild für die Papiere von Redcare Pharmacy deutlich aufgehellt. Sie hatten die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend und insbesondere die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstab für die langfristige Entwicklung durchbrochen.
Aktuell testen die Aktien der Online-Apotheke die 50-Tage-Linie. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend./la/tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 18.316 auf Ariva Indikation (18. September 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +19,64 %/+87,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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lass mal deine Wut aussen vor und denk einfach mal nach.....
wenn Präsentation vor instis laufen, werden in der Q & A Session auch mehr als Andeutungen gemacht...
wenn dann einer überzeugt ist ...und kauft ...kommt dann auch der Kurs in Bewegung...
instis investieren merklich und die Nachfrage steigt...
wenn das auf gleichbleibendes Angebot trifft, kann das Kaufvolumen nur über steigende Kurse bedient werden...
zudem gibt es der Chart her..
die News können daher fehlen, aber eine überzeugende Darstellung des Unternehmens kann durchaus Investoren überzeugen und Chancen aufzeigen, die von instis dann auch begleitet bzw gekauft werden..
nur meine ganz persönliche Meinung...
und wenn viele zuschauen und den Kurs beobachten und der sich in die erwartete Richtung bewegt, dann springen auch viele einfach nur auf ...
Mal schauen, ob Redcare heute (16.09.) auf dem Deutsche Bank NDR Zurich irgendwelche News verkündet oder ob es nächste Woche dann auf der Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference Munich (23.09.) oder Baader Investment Conference 2026 Munich (24.09.) oder 29.09. (Berenberg Helsinki) oder 30.09. (Berenberg Stockholm) oder 01.10. Jefferies NDR Paris News gibt.