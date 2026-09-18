Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.09.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 18.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,51 %) genz vorne. Gefolgt von Deutsche Telekom AG (-4,31 %), Gold (+0,81 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (-0,59 %), Microsoft Corp. (-0,18 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|0
|Silber
|BD6JQM
|0
|DAX Performance
|DN46XS
|0
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|WA16PJ
|0
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|NB6GSD
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|PJ7AVT
|0
|Deutsche Telekom AG
|SJ799P
|0
|SAP SE
|PG46PV
|0
|Microsoft Corp.
|PL82UF
|0
|DAX Performance
|PJ7A89
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Tesla
|
Classic
|PM7ATB
|0
|Silber,NYMEX COMEX Silber (Silver)
|
Classic
|VK6H7B
|0
|TotalEnergies
|
Classic
|PM99W1
|0
|adidas AG
|
Cap
|LB6AUU
|0
|DAX Performance
|
Classic
|PN4DAX
|0
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