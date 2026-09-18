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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,00 % - 18.09.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert am 18.09.2026 mit +4,00 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,00 % - 18.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 119,82 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,61  entspricht. Schon gestern ging es für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie um +3,91 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 119,82. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) über einen Zuwachs von +15,85 % freuen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +8,71 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -9,75 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,30 %. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,71 %
    1 Monat +40,19 %
    3 Monate +15,85 %
    1 Jahr -57,67 %
    Stand: 18.09.2026, 12:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche kurzfristige Seitwärtsphase und erhöhte Volatilität durch den Optionsverfall. Steigende Short-Positionen könnten bei anziehendem Kurs einen Short Squeeze auslösen. Als Kurstreiber gelten Bitcoin, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte sowie mögliche regulatorische Fortschritte bei Krypto und tokenisierten Aktien. Langfristig werden stark steigende Kurse bis hin zu einer extrem hohen Bewertung erwartet, zugleich aber erhebliche Unsicherheiten betont.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,14 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. IBM notiert im Minus, mit -0,07 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,18 %. Oracle legt um +0,26 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,88 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +4,22 %
    +8,31 %
    +39,89 %
    +15,22 %
    -58,58 %
    +266,59 %
    +127,08 %
    +344,67 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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