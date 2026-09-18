Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,00 % - 18.09.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 119,82€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,61 € entspricht. Schon gestern ging es für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie um +3,91 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 119,82€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) über einen Zuwachs von +15,85 % freuen.

Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +8,71 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -9,75 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,30 %. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,71 % 1 Monat +40,19 % 3 Monate +15,85 % 1 Jahr -57,67 %

? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.09.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche kurzfristige Seitwärtsphase und erhöhte Volatilität durch den Optionsverfall. Steigende Short-Positionen könnten bei anziehendem Kurs einen Short Squeeze auslösen. Als Kurstreiber gelten Bitcoin, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte sowie mögliche regulatorische Fortschritte bei Krypto und tokenisierten Aktien. Langfristig werden stark steigende Kurse bis hin zu einer extrem hohen Bewertung erwartet, zugleich aber erhebliche Unsicherheiten betont.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,14 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. IBM notiert im Minus, mit -0,07 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,18 %. Oracle legt um +0,26 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,88 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.