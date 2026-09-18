Siemens Healthineers: Klare Bilder für Ärzte, trübe Aussichten für Anleger
Siemens Healthineers steht im Fokus: Zwischen angehobener Gewinnprognose, hohem Goodwill-Risiko und solider Cash-Entwicklung ergeben sich spannende Fragen für Anleger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Siemens Healthineers senkte im Sommer 2026 die Umsatzprognose, erhöhte jedoch gleichzeitig die Gewinnprognose. Der Gewinnanstieg stammte laut Analyse vollständig aus zurückerstatteten US-Zöllen und nicht aus einer besseren operativen Entwicklung.
- 94 % des Eigenkapitals bestehen aus Goodwill aus früheren Übernahmen. Ein wesentlicher Anteil davon stammt aus dem milliardenschweren Kauf des Bestrahlungsspezialisten Varian im Jahr 2021.
- Die finanzielle Risikotragfähigkeit beim hohen Goodwill bleibt unklar, da nicht ersichtlich ist, ab wann Abschreibungen erforderlich werden könnten.
- Die Risikoberichterstattung gilt als wenig konkret: Von neun wesentlichen Risiken ist nur eines mit einer konkreten Zahl unterlegt.
- Positiv bewertet werden der kräftige Free Cashflow, die sinkende Nettoverschuldung und die offene Kommunikation des Managements zur geplanten Trennung von der Siemens-Mutter.
- Warren Wise bewertet Siemens Healthineers mit 3 von 5 Punkten („Watchlist“). Die geplante Herauslösung der Diagnostik soll den Geschäftsfokus schärfen, dennoch bleiben mehrere Befunde für Anleger beobachtungsbedürftig.
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