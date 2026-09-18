Vincorion wächst zweistellig: Doch die Aktie will nicht mitziehen

Der Auftragsbestand erreichte 1,2 Milliarden Euro, umgerechnet das Achtfache des Halbjahresumsatzes. Das Management konkretisierte zudem die Jahresprognose. Zwar notierte die Aktie am Freitag bei 18,62 Euro, 2,3 Prozent im Plus aber immer noch rund 6 Prozent unter ihrem 50 Tage Durchschnitt von 19,52 Euro. Im vergangenen Monat haben die Papiere rund 12 Prozent verloren.

Der Wedeler Rüstungszulieferer Vincorion hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt, an der Börse wurde das bislang nicht honoriert. Der Umsatz kletterte um 42,4 Prozent auf 150,2 Millionen Euro, das bereinigte EBIT lag bei 28,4 Millionen Euro.

Die Gründe liegen weniger im Unternehmen selbst als im Marktumfeld. Anleger setzen derzeit verstärkt auf KI und Halbleiterwerte, während Rüstungstitel insgesamt an Schwung verlieren. Auch der DAX steht nach seinen Rekordständen unter Druck, belastet von steigenden Ölpreisen, Konsumsorgen und nachlassender Begeisterung für Künstliche Intelligenz.



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Vincorion selbst ist seit rund 60 Jahren im Geschäft mit Energieversorgung für Militärtechnik. Generatoren und Stabilisierungseinheiten des Unternehmens stecken etwa im Kampfpanzer Leopard 2 und im Patriot Abwehrsystem, zu den Kunden zählen Rheinmetall und KNDS.

Im März ging das Unternehmen an die Börse, seit Juni ist es zusätzlich im SDAX gelistet. Bei rund 85 Prozent seiner Umsätze ist Vincorion alleiniger Lieferant, was über den Lebenszyklus der Systeme hinweg wiederkehrendes Geschäft durch Wartung und Nachrüstung sichert.

Der breitere Rüstungssektor profitiert unterdessen von einem Rekordauftragsbestand der deutschen Industrie. Laut Statistischem Bundesamt stieg dieser im Juli um 1,5 Prozent zum Vormonat und um 10,9 Prozent zum Vorjahr, ein neues Allzeithoch.

Zusätzlichen Rückenwind lieferte eine Vereinbarung der Verteidigungsminister Pistorius und Hegseth im Pentagon zur engeren Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien beider Länder. Im Fokus stehen dabei vor allem Rheinmetall, Diehl Defence und MBDA Deutschland, Vincorion profitiert vom insgesamt positiven Umfeld mit.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (18. September 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.





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