Analyst bullish
Palantir fällt: Die große Kaufchance für Anleger?
Palantir gehörte in den vergangenen Jahren zu den größten Gewinnern an der Börse. Nach der jüngsten Verschnaufpause sieht UBS nun erneut enormes Kurspotenzial.
- UBS erhöht Palantir-Kursziel auf 250 US-Dollar
- Palantir gilt als führend bei praktischer KI
- 23 von 33 Analysten empfehlen die Aktie
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UBS bekräftigt ihre Kaufempfehlung für Palantir Technologies und erhöht das Kursziel von 220 auf 250 US-Dollar. Ausgehend vom Kurs von 172 US-Dollar entspricht dies einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 45 Prozent.
Analyst Karl Keirstead begründet die bullishe Einschätzung unter anderem mit Eindrücken von Palantirs Kunden- und Führungskräfteveranstaltung AIPCon. Gespräche mit Kunden und Managern hätten die Einschätzung von UBS gestärkt, dass Palantir derzeit zu den führenden Anbietern gehört, wenn es darum geht, moderne KI-Modelle in großen Unternehmen praktisch nutzbar zu machen.
Auch die Nachfragedynamik bezeichnet Keirstead als robust.
Nach jahrelanger Rallye folgt die Abkühlung
Die jüngste Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur spektakulären Rallye der vergangenen Jahre. Seit Jahresbeginn hat die Palantir-Aktie über 5 Prozent verloren. Belastet wurde sie unter anderem von Sorgen über die hohe Bewertung sowie von einer breiteren Umschichtung weg von Technologiewerten.
Zuvor kannten die Kurse allerdings fast nur eine Richtung. 2025 legte Palantir um 135 Prozent zu, 2024 waren es sogar 340 Prozent. Bereits 2023 hatte sich die Aktie mit einem Plus von 167 Prozent mehr als verdoppelt.
Trotz hoher Bewertung vergleichsweise günstig
Palantir wird derzeit mit dem 51-Fachen des für 2027 erwarteten freien Cashflows bewertet. Für klassische Bewertungsmaßstäbe ist das weiterhin ein hohes Niveau. UBS verweist jedoch darauf, dass Palantir innerhalb des Softwaresektors gleichzeitig außergewöhnlich starke Wachstums- und Margenprofile aufweise.
Entscheidend sei deshalb nicht nur die absolute Bewertung, sondern der Vergleich mit anderen wachstumsstarken Softwareunternehmen. Gegenüber Konkurrenten wie Snowflake und CrowdStrike hält Keirstead Palantir auf dem aktuellen Kursniveau für besonders attraktiv.
Wall Street setzt mehrheitlich auf Palantir
Mit ihrer positiven Einschätzung steht die Bank zudem nicht allein. Laut LSEG-Daten bewerten 23 von 33 erfassten Analysten die Palantir-Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 152,8EUR auf Tradegate (18. September 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.