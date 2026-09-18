Preis für Opec-Öl gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis fällt um 4,84 Dollar auf 119,20
- Preis gilt je Barrel mit 159 Litern Rohöl
- Berechnung basiert auf wichtigen Opec-Sorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 119,20 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 4,84 Dollar weniger als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Rainolaus schrieb heute 08:52
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Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1149/board/20260918085225-c847e2a4cae7e272f7256fa4fdc1cb16b4879cbecdcace7cb.png
walker333 schrieb 16.09.26, 03:47
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
Jederzeit können die USA und Russland andere Länder in Frieden lassen - und schon schwimmt die Welt in Rohöl, und es kann frei transportiert und raffiniert werden! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Hydro_23 schrieb 15.09.26, 18:45
Die Papiermaske fällt: Warum die Realität 200 Dollar kostetmitdiskutieren »
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
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