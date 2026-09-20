Kann Bitcoin dank ETFs gegenüber Gold an Boden gewinnen?

Bitcoin könnte gegenüber Gold zusätzlichen Rückenwind erhalten, sollten institutionelle Investoren ihre Absicherungsgeschäfte über ETFs zurückfahren. Zu diesem Ergebnis kommen Analysten von JPMorgan. Entscheidend ist dabei weniger die jüngste Entwicklung der Kapitalzuflüsse als vielmehr die ungewöhnlich hohe Short- und Hedging-Aktivität rund um Bitcoin-ETFs.

Nach der Sitzung der US-Notenbank Ende Juli verzeichneten sowohl Bitcoin- als auch Gold-ETFs neue Zuflüsse. Nach Einschätzung eines JPMorgan-Teams um den Strategen Nikolaos Panigirtzoglou war dies Teil einer Rückkehr des sogenannten "Debasement Trade". Dabei setzen Anleger auf Vermögenswerte wie Gold oder Bitcoin, um sich gegen eine mögliche langfristige Entwertung klassischer Währungen abzusichern.

In der vergangenen Woche habe diese Bewegung allerdings an Dynamik verloren. Als Gründe nennen die Analysten steigende inflationsbereinigte Anleiherenditen sowie den gescheiterten Versuch im US-Senat, den Clarity Act voranzubringen.

Die Entwicklung trifft Bitcoin und Gold jedoch nicht gleichermaßen.

Gold-ETFs holen Verluste vollständig auf

Bei der ETF-Nachfrage liegt Gold derzeit vorn. Gold-ETFs haben laut JPMorgan inzwischen sämtliche Abflüsse vom Beginn des Jahres wieder ausgeglichen. Bitcoin-ETFs konnten dagegen bislang lediglich rund die Hälfte ihrer vorherigen Abflüsse zurückgewinnen.

Zuletzt ließ auch die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs wieder nach. Genau darin könnte nach Einschätzung der Analysten jedoch zusätzliches Erholungspotenzial liegen, sofern sich die Nachrichtenlage für den Kryptomarkt verbessert.

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Hohe Short-Positionen bei BlackRocks Bitcoin-ETF

Der auffälligste Unterschied zeigt sich laut JPMorgan bei den Short-Positionen der ETFs. Beim iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock, kurz IBIT, liegt das Short Interest weiterhin nahe dem höchsten Stand des laufenden Jahres.

Beim SPDR Gold Shares ETF, bekannt unter dem Kürzel GLD, befindet sich das Short Interest dagegen unter seinem historischen Durchschnitt.

Weniger Hedging könnte Bitcoin zusätzlichen Schub geben

Genau diese defensive Positionierung könnte sich künftig zu einem Vorteil für Bitcoin entwickeln. Sollten Anleger ihre Absicherungen reduzieren, müssten entsprechende Positionen teilweise aufgelöst werden. Das könnte zusätzliche Unterstützung für den Bitcoin-Markt schaffen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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