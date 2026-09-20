🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin gegen Gold

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kann Bitcoin dank ETFs gegenüber Gold an Boden gewinnen?

    Bitcoin könnte Gold laut JPMorgan den Rang ablaufen. Neue Impulse bei Bitcoin-ETFs könnten dabei zum entscheidenden Faktor werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Bitcoin gegen Gold - Kann Bitcoin dank ETFs gegenüber Gold an Boden gewinnen?
    Foto: Dall-E

    Bitcoin könnte gegenüber Gold zusätzlichen Rückenwind erhalten, sollten institutionelle Investoren ihre Absicherungsgeschäfte über ETFs zurückfahren. Zu diesem Ergebnis kommen Analysten von JPMorgan. Entscheidend ist dabei weniger die jüngste Entwicklung der Kapitalzuflüsse als vielmehr die ungewöhnlich hohe Short- und Hedging-Aktivität rund um Bitcoin-ETFs.

    "Debasement Trade" verliert zuletzt an Schwung

    Nach der Sitzung der US-Notenbank Ende Juli verzeichneten sowohl Bitcoin- als auch Gold-ETFs neue Zuflüsse. Nach Einschätzung eines JPMorgan-Teams um den Strategen Nikolaos Panigirtzoglou war dies Teil einer Rückkehr des sogenannten "Debasement Trade". Dabei setzen Anleger auf Vermögenswerte wie Gold oder Bitcoin, um sich gegen eine mögliche langfristige Entwertung klassischer Währungen abzusichern.

    In der vergangenen Woche habe diese Bewegung allerdings an Dynamik verloren. Als Gründe nennen die Analysten steigende inflationsbereinigte Anleiherenditen sowie den gescheiterten Versuch im US-Senat, den Clarity Act voranzubringen.

    Die Entwicklung trifft Bitcoin und Gold jedoch nicht gleichermaßen.

    Gold-ETFs holen Verluste vollständig auf

    Bei der ETF-Nachfrage liegt Gold derzeit vorn. Gold-ETFs haben laut JPMorgan inzwischen sämtliche Abflüsse vom Beginn des Jahres wieder ausgeglichen. Bitcoin-ETFs konnten dagegen bislang lediglich rund die Hälfte ihrer vorherigen Abflüsse zurückgewinnen.

    Zuletzt ließ auch die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs wieder nach. Genau darin könnte nach Einschätzung der Analysten jedoch zusätzliches Erholungspotenzial liegen, sofern sich die Nachrichtenlage für den Kryptomarkt verbessert.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Hohe Short-Positionen bei BlackRocks Bitcoin-ETF

    Der auffälligste Unterschied zeigt sich laut JPMorgan bei den Short-Positionen der ETFs. Beim iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock, kurz IBIT, liegt das Short Interest weiterhin nahe dem höchsten Stand des laufenden Jahres.

    Beim SPDR Gold Shares ETF, bekannt unter dem Kürzel GLD, befindet sich das Short Interest dagegen unter seinem historischen Durchschnitt.

    Weniger Hedging könnte Bitcoin zusätzlichen Schub geben

    Genau diese defensive Positionierung könnte sich künftig zu einem Vorteil für Bitcoin entwickeln. Sollten Anleger ihre Absicherungen reduzieren, müssten entsprechende Positionen teilweise aufgelöst werden. Das könnte zusätzliche Unterstützung für den Bitcoin-Markt schaffen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin gegen Gold Kann Bitcoin dank ETFs gegenüber Gold an Boden gewinnen? Bitcoin könnte Gold laut JPMorgan den Rang ablaufen. Neue Impulse bei Bitcoin-ETFs könnten dabei zum entscheidenden Faktor werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     