^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | RENK Group AG |

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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |

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| Postleitzahl | 86159 |

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| Ort | Augsburg |

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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+--------------+--------+--------+

| UBS Group AG | Zurich | CH |

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4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-------+

| N/A |

+-------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 16.09.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |1,1% |3,98% |5,08% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |1.096.315 |0% |1,1% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |1.096.315 |1,1% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right to | |At any time |890.589 |0,89% | |Recall of Lent| | | | | |Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right of Use | |At any time |2.752.317 |2,75% | |over Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% | |Options | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |3.702.906 |3,7% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% | |Options |- | | | | | | |15/12/2028 | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Right of | |At any time |Cash |33.927 |0,03% | |Use over | | | | | | |Reverse | | | | | | |Convertible| | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |278.927 |0,28% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(Europe) S.A. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(UK) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Life Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Fund Management | | | | |(Switzerland) AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Holding | | | | |LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Inc. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Securities LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen

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Datum

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| 18.09.2026 |

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Ende der Mitteilung

-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+

| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 41,79 auf Tradegate (18. September 2026, 12:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +43,30 %/+79,13 % bedeutet.





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