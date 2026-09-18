GNW-Stimmrechte
Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- UBS Group meldet 5,08 Prozent an Renk Group AG
- Stimmrechtsschwelle am 16. September 2026 berührt
- 1,1 Prozent Stimmrechte plus 3,98 Prozent Instrumente
^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name | RENK Group AG |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl | 86159 |
+-----------------------+----------------------+
| Ort | Augsburg |
+-----------------------+----------------------+
| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+--------------+--------+--------+
| UBS Group AG | Zurich | CH |
+--------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 16.09.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |1,1% |3,98% |5,08% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |1.096.315 |0% |1,1% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |1.096.315 |1,1% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right to | |At any time |890.589 |0,89% | |Recall of Lent| | | | | |Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right of Use | |At any time |2.752.317 |2,75% | |over Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% | |Options | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |3.702.906 |3,7% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% | |Options |- | | | | | | |15/12/2028 | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Right of | |At any time |Cash |33.927 |0,03% | |Use over | | | | | | |Reverse | | | | | | |Convertible| | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |278.927 |0,28% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(Europe) S.A. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(UK) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Life Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Fund Management | | | | |(Switzerland) AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Holding | | | | |LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Inc. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Securities LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
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Datum
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| 18.09.2026 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 41,79 auf Tradegate (18. September 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +43,30 %/+79,13 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
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GOLDMAN stuft RENK von Neutral auf Buy hoch. Kursziel 65 EUR.
Für die heutige positive Kursentwicklung von Renk sorgte neben einem Analystenkommentar zu Rheinmetall auch der Kommentar von Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler.
Den Antriebstechnik-Spezialisten Renk sieht derweil Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler nach einem Unternehmenskontakt in der Spur, im dritten Quartal wie erwartet Schwung aufzunehmen. Das zweite Quartal dürfte sogar der Tiefpunkt in der Expansion bis 2030 gewesen sein. Der Löwenanteil der aktuellen Umsätze stamme aus mehrere Jahre zurückliegenden Aufträgen, was das Geschäft in großen Teilen bereits für 2027 sehr gut berechenbar mache. Der Ausbau von Rahmenverträgen sowie eine neue Kettenfahrzeug-Plattform bildeten das Rückgrat des Wachstums bis 2030. Dann dürfte vor allem das Servicegeschäft eine viel größere Rolle spielen als heute.
Neuberger hat für Renk ein Kursziel von 75 Euro angesetzt. Das würde die Rückkehr auf das Niveau vom Herbst 2025 bedeuten - unweit des damaligen Rekords bei gut 90 Euro.
Quelle: dpa-AFX