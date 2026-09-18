Nach 60 Jahren an der Spitze: Buffett wird Ehrenvorsitzender bei Berkshire

Nachfolger im Chairman-Amt wird sein Sohn Howard Buffett, der dem Board bereits seit 1993 angehört. Warren Buffett selbst bleibt dem Gremium als Mitglied erhalten und will dem Konzern weiterhin mit Rat zur Seite stehen.

Bei Berkshire Hathaway kommt es zu einem historischen Führungswechsel an der Konzernspitze. Warren Buffett, seit mehr als sechs Jahrzehnten prägende Figur des Unternehmens, legt den Vorsitz im Verwaltungsrat nieder und wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Entscheidung teilte Berkshire Hathaway am Freitag mit.

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In einem Brief an die Aktionäre schrieb der 96-Jährige, das Amt des Vorsitzenden zu bekleiden sei das Privileg seines Lebens gewesen und er habe das Vertrauen der Anteilseigner nie als selbstverständlich betrachtet. Die Zeit lasse sich letztlich von niemandem aufhalten, sie sei ihm gegenüber jedoch großzügig gewesen.

Der Rückzug markiert einen weiteren Schritt in der schrittweisen Übergabe der Führung. Bereits zu Jahresbeginn hatte Buffett den Posten des Vorstandsvorsitzenden an seinen langjährigen Weggefährten Greg Abel abgegeben.

Abel würdigte nun auch den Wechsel an der Spitze des Boards und erklärte, Buffetts Einfluss auf Berkshire und dessen Eigentümer sei in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte ohne Beispiel. Die von ihm geprägte Unternehmenskultur und die Werte, für die er stehe, blieben das Fundament von Berkshire, und Howard Buffett werde deren Hüter sein.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 444,0EUR auf Tradegate (18. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.





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