DZ BANK stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re beim fairen Aktienwert von 160 Franken auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Solvabilitätsquote gewährleiste auch im schwachen Rückversicherungsmarkt hohe Dividenden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. In allen drei Segmenten sei die Sanierung des Rückversicherers nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 146,9EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte