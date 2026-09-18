DZ BANK stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re beim fairen Aktienwert von 160 Franken auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Solvabilitätsquote gewährleiste auch im schwachen Rückversicherungsmarkt hohe Dividenden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. In allen drei Segmenten sei die Sanierung des Rückversicherers nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 146,9EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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