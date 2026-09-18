Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,22 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +356,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,22 % Dividendenrendite bietet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,22 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,26. Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) weist eine Marktkapitalisierung von 725,52 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,22 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) ist ein führendes maritimes Industrieunternehmen, das globale Logistik- und Schifffahrtsdienstleistungen anbietet. Mit einem breiten Spektrum an Seetransport- und Logistiklösungen sowie maritimem Support hat es eine starke Marktstellung. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Maersk und Kuehne + Nagel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende maritime Expertise und das globale Netzwerk.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +24,59 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie. Sie fällt um -0,53 % auf 75,00€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,22 %, eine Investition von etwa 372.671€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,1432 +8,02 % +3,22 % 2025 1,984000 +25,54 % +4,82 % 2024 1,580400 +60,77 % +4,78 % 2023 0,983000 +37,68 % +3,49 % 2022 0,714000 0,00 % +2,93 %

Warum Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,22 %

Stetiges Dividendenwachstum: +24,59 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 3,26

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.056 € 3.000 € 93.168 € 6.000 € 186.336 € 12.000 € 372.671 €

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,52 % 1 Monat +10,75 % 3 Monate +38,38 % 1 Jahr +78,26 %

Informationen zur Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie

Es gibt 10 Mio. Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 725,52 Mio. € wert.

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.