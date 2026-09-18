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    Neuer Pharma-Player

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    Der nächste große KI-Coup? Das hat Anthropic jetzt vor!

    Anthropic drängt in die Biowissenschaften und baut dafür ein eigenes Labor auf. Der KI-Konzern will die Medikamentenentwicklung massiv beschleunigen.

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    Neuer Pharma-Player - Der nächste große KI-Coup? Das hat Anthropic jetzt vor!
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Der KI-Konzern Anthropic treibt seine Pläne im Bereich der Biowissenschaften voran. Wie Reuters berichtet, hat das Unternehmen im Großraum San Francisco ein eigenes Labor für biologische Experimente aufgebaut. Damit geht Anthropic über reine Computersimulationen hinaus.

    Eric Kauderer-Abrams, der bei Anthropic für die Life-Sciences-Sparte verantwortlich ist, bestätigte Reuters den Aufbau des sogenannten Wet Labs. Biologische Forschung könne nicht dauerhaft am Computer stattfinden. Der entscheidende Test bleibe zunächst die Arbeit im echten Labor, erklärte er.

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    Ein Unternehmenssprecher stellte anschließend klar, dass das Labor derzeit nicht speziell der Medikamentenentwicklung diene. Anthropic wollte sich zu den genauen Aufgaben jedoch nicht näher äußern.

    Milliardenmarkt Pharma im Visier

    Anthropic hatte bereits im Juni angekündigt, eigene Programme zur Medikamentenentwicklung starten zu wollen. Dabei will sich das Unternehmen zunächst auf Krankheiten konzentrieren, bei denen sich klassische Pharmaunternehmen wegen geringer wirtschaftlicher Aussichten zurückhalten.

    Für Anthropic-Chef Dario Amodei ist das Thema auch persönlich. In seinem Essay "We Must Pace the Frontier" schreibt er, dass sein Vater an einer Krankheit starb, die nur wenige Jahre später geheilt werden konnte. Den Text nutzte Amodei zugleich für einen Appell an die KI-Branche, ihre Entwicklung stärker zu kontrollieren. Anthropic wolle dennoch die Möglichkeiten der Technologie in den Life Sciences massiv ausbauen.

    Kauderer-Abrams sieht gerade in den Biowissenschaften das größte Potenzial, die Möglichkeiten leistungsfähiger KI für die Gesellschaft nutzbar zu machen. "Die Mission des Unternehmens besteht darin, leistungsstarke KI so zu entwickeln, dass sie der Welt zugutekommt", sagte er Reuters. "Die mit Abstand größten Chancen dafür sehen wir in den Biowissenschaften, und das ist die Triebfeder für alles, was wir tun."

    Dafür baut Anthropic auch seine technische Infrastruktur aus. Im August stellte das Unternehmen den Model Hardware Standard vor. Damit sollen KI-Systeme Laborgeräte besser steuern können. Zudem sucht Anthropic nach Fachkräften für die Analyse von Proteinen und Nukleinsäuren.

    KI soll Labore automatisieren

    Anthropic will Claude perspektivisch auch für die Steuerung von Robotern einsetzen, die Experimente weitgehend automatisiert durchführen. Das Unternehmen betont jedoch, dass Menschen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Kontrolle und Sicherheit spielen sollen.

    "Wir stehen noch ganz am Anfang, wenn es darum geht, KI zur Automatisierung der Durchführung von Laborarbeiten einzusetzen", sagte Kauderer-Abrams. Die Technologie könne jedoch viele Prozesse erheblich beschleunigen.

    Gleichzeitig wächst der Druck auf Anthropic, die Risiken seiner KI-Systeme zu begrenzen. Erst kürzlich warnten Forscher des Unternehmens vor möglichen Gefahren für die Menschheit. Zudem hatte Anthropic Beispiele veröffentlicht, bei denen seine Systeme für die Entwicklung biologischer Waffen eingesetzt werden könnten.

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    Angriff auf "unbehandelbare" Krankheiten

    Anthropic hofft, mit KI auch Krankheiten zu adressieren, die bislang als kaum behandelbar gelten. Die Technologie könnte beispielsweise die Entwicklung komplexer Antikörper beschleunigen, die gleichzeitig an mehreren Stellen eines Zielproteins oder einer Zelle ansetzen.

    Bis ein Wirkstoff tatsächlich als Medikament auf den Markt kommt, vergehen allerdings oft Jahre. Klinische Studien führt Anthropic bislang nicht durch.

    Das Unternehmen arbeitet zugleich mit großen Pharmakonzernen wie Roche, Bristol-Myers Squibb und Novo Nordisk zusammen. Genau darin liegt auch eine Herausforderung: Pharmaunternehmen könnten befürchten, dass Anthropic Erkenntnisse aus konkurrierenden Forschungsprojekten gewinnt. Laut Kauderer-Abrams will sich Anthropic deshalb zunächst auf Bereiche konzentrieren, in denen es nicht direkt mit Pharma- und Biotechunternehmen konkurriert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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