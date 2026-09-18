Silberpreis schießt um +2,76 % hoch – jetzt 67,03 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 41,96755USD. Heute, bei 67,03USD, wäre daraus ein Vermögen von 15.971,1USD geworden – ein Plus von +59,71 %.

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 67,03zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Hebelwirkung der Silberminen gegenüber dem Silberpreis und eine mögliche künftige Outperformance. Charttechnisch wird nach einem Rücksetzer in den Bereich von 60–62 USD ein Anstieg auf etwa 70–72 USD erwartet; oberhalb von 71 USD könnte der Kurs schnell auf 80 USD oder höher steigen. Zudem werden die japanische Zinsentscheidung und US-Anleiherenditen als mögliche Marktfaktoren diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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