Ruhiger Handel - EUR/GBP notiert bei 0,85905 GBP

EUR/GBP zeigt sich stabil bei 0,85905. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/GBP bei 0,862709GBP. Aus einer Anlage von 10.000GBP wäre bis heute bei einem Kurs von 0,85905GBP ein Wert von 9.957,59GBP geworden – ein Gewinn von -0,42 %.

Informationen zum Pfund

Seit Jahrhunderten prägt das Britische Pfund den globalen Finanzhandel. Im Währungspaar GBP-USD, dem sogenannten „Cable“, spiegelt sich die Entwicklung der britischen und US-amerikanischen Wirtschaft wider. Wechselkurse beeinflussen Importpreise, Exporte und Rohstoffmärkte. Für Anleger und Unternehmen ist der Pfundkurs daher ein zentraler Indikator.

Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.