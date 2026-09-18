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    KI-Infrastruktur raus

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    Darum erhöht Stanley Druckenbiller seine Amazon-Beteiligung um mehr als 1000 %

    Der Milliardär Stanley Druckenmiller hat einige interessante KI-Infrastruktur über Bord geworfen und setzt auf den Handels-Riesen Amazon.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Infrastruktur raus - Darum erhöht Stanley Druckenbiller seine Amazon-Beteiligung um mehr als 1000 %
    Foto: JONAS ROOSENS - Belga

    Der Milliardär Stanley Druckenmiller hat überraschend eine Position im Wert von rund 61 Millionen US-Dollar im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz verkauft und gleichzeitig seinen Anteil an Amazon um mehr als 1.000 Prozent aufgestockt.

    Neue Meldungen zeigen, dass Druckenmillers Duquesne Family Office im zweiten Quartal sämtliche 195.955 Aktien von Broadcom veräußert und 495.800 Amazon-Aktien hinzugekauft hat.

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    Broadcom entwickelt maßgeschneiderte Chips und Netzwerktechnik, die große Technologieunternehmen zum Trainieren und Betreiben von Systemen für künstliche Intelligenz einsetzen. Der Fonds hatte erst die Broadcom-Position erst im ersten Quartal aufgebaut.

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    Gleichzeitig stieg der Bestand des Unternehmens an Amazon-Stammaktien von 45.800 auf 541.600 Aktien – ein Anstieg um 1.083 Prozent. Der Wert dieser Beteiligung belief sich Ende Juni auf rund 129 Millionen US-Dollar.

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    Aus derselben Meldung geht hervor, dass das Family Office außerdem seine gesamten Positionen in Intel und Micron verkauft und eine neue Position in Alphabet im Umfang von 336.300 Aktien aufgebaut hat.

    Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die gemeldeten US-Aktienbestände auf rund 5,21 Milliarden US-Dollar verteilt auf 95 Positionen. Das Formular wurde am 14. August 2026 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

    Das Duquesne Family Office ist das in New York ansässige Unternehmen, das Druckenmillers Portfolio aus börsennotierten Aktien verwaltet.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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