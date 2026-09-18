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    Namensaktien-Umstellung läuft: Depotanzeige kann vorübergehend abweichen

    Die Alzchem Group AG stellt ihre Aktienstruktur um: Was die Umwandlung in Namensaktien für Aktionäre bedeutet und worauf sie jetzt achten sollten.

    Namensaktien-Umstellung läuft: Depotanzeige kann vorübergehend abweichen
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Alzchem Group AG stellt planmäßig von Inhaber- auf Namensaktien um; der Beschluss dazu wurde auf der Hauptversammlung am 5. Mai 2026 gefasst.
    • Die neuen Namensaktien werden unter der ISIN **DE000A41YHG1** bereits gehandelt; die zugehörige WKN lautet **A41YHG**.
    • Die Anpassung der Depotbestände erfolgt zeitversetzt und soll voraussichtlich am **21. September 2026** abgeschlossen sein.
    • Während der Umstellung können in Depots vorübergehend noch die alten Aktien oder ein Wert von **0 Euro** angezeigt werden.
    • Diese Anzeigeabweichungen verändern weder die Anzahl der gehaltenen Aktien noch die Aktionärsrechte; auch der Verkauf der Aktien bleibt grundsätzlich möglich. Bei Problemen soll die Depotbank kontaktiert werden.
    • Alzchem ist ein international tätiges Spezialchemieunternehmen mit über 1.700 Mitarbeitenden; 2025 erzielte das Unternehmen **562,1 Mio. Euro Umsatz** und **116,5 Mio. Euro EBITDA**.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.306,38PKT (+0,46 %).


    Alzchem Group

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    ISIN:DE000A41YHG1WKN:A41YHG
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