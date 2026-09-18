Registered Shares Conversion on Track: New ISIN, Temporary Display Issues
Alzchem Group AG is reshaping its capital market presence: its bearer shares are now being converted into registered shares and traded under a new ISIN.
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- Alzchem Group AG is converting its bearer shares into registered shares, as approved by the Annual General Meeting on May 5, 2026.
- The conversion is proceeding as planned, and the shares are already tradable under the new ISIN **DE000A41YHG1**.
- Adjustments to shareholders’ securities account balances are being made gradually and are expected to be completed by **September 21, 2026**.
- During the transition, some accounts may temporarily show the old bearer shares or a value of EUR 0; this does not affect shareholders’ holdings or rights.
- Shareholders’ right to sell their shares remains unrestricted; discrepancies should be reported immediately to the relevant custodian bank.
- Alzchem, headquartered in Trostberg, is a global specialty chemicals company with more than 1,700 employees; it generated **EUR 562.1 million in sales** and **EUR 116.5 million EBITDA** in 2025.
At this time, the index SDAX was at 18.306,21PKT (+0,46 %).
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