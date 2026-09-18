Öl: JPMorgan gibt Prognose auf | Nvidia: Chipboom l Nestle: Russland-Schock

Thema des Tages: Klein, fein, aber hochriskant

Wer eine hohe Rendite erzielen möchte, der muss auch ein entsprechendes Risiko eingehen. Immer wieder setzen Anleger dabei auf Pennystocks. Hier ist das Risiko bekanntlich mit am höchsten. Genau hier haben wir uns heute umgeschaut. Entdeckt haben wir fünf Titel, die durchaus ein hohes Potenzial haben, die aber auch ein sehr hohes Risiko auf sich vereinen.

Nvidia: Verdoppeln sich die Chipverkäufe noch einmal?

Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet eine anhaltend starke Nachfrage nach KI-Chips. Er geht davon aus, dass Nvidia im kommenden Jahr doppelt so viele Chips verkaufen wird wie 2026, da Unternehmen und Staaten weltweit ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz massiv ausbauen.

Die Prognose unterstreicht Nvidias Erwartung eines weiteren kräftigen Wachstumsschubs: Für das Geschäftsjahr bis Januar 2028 rechnet der Konzern mit einem Umsatzanstieg von rund 70 Prozent auf etwa 673 Milliarden US-Dollar.



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Aktienduell: Bayer vs. Pfizer

Bei dem Vergleich der beiden Pharmariesen tauchen unterschiedliche Probleme auf. Während Bayer versucht, das leidige Thema Glyphosat zu beenden, muss Pfizer unter Beweis stellen, dass die Medikamenten-Pipeline genug Potenzial bietet, um das Abklingen der Blockbuster aufzufangen. Auf welches Papier sollten Anleger setzen?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Öl: JP Morgan wirft Prognosehandtuch

Thema des Tages: Klein, fein & riskant

5 riskante Aktien mit Potenzial

Nvidia: Verdopplung der Chipverkäufe

Kioxia: Aktie vor Ausbruch

Nestle: Russland-Schock

DAX: Hexensabbat lässt Kurse heute tanzen

Infineon: Oddo rät zum Kauf

Telekom: Aktie fällt ohne Grund

2G Energy: Ausbruch über 60 Euro

Depots: 3 Aktien raus - eine Aktie rein

Aktienduell: Pfizer vs. Bayer

Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



