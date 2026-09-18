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    Klein, fein & riskant

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    Öl: JPMorgan gibt Prognose auf | Nvidia: Chipboom l Nestle: Russland-Schock

    Die Telekom-Aktie fällt heute tief. Eine Unternehmensnachricht gibt es zu dem Rückschlag nicht. Liegt es am Hexensabbat oder gibt es einen anderen Grund, warum das Telekom-Papier ordentlich strauchelt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom-Aktie fällt ohne Unternehmensnachricht
    • Nvidia erwartet doppelte Chipverkäufe im Folgejahr
    • Bayer und Pfizer im Duell um künftiges Wachstum
    Klein, fein & riskant - Öl: JPMorgan gibt Prognose auf | Nvidia: Chipboom l Nestle: Russland-Schock
    Foto: wallstreetONLINE

    Thema des Tages: Klein, fein, aber hochriskant

    Wer eine hohe Rendite erzielen möchte, der muss auch ein entsprechendes Risiko eingehen. Immer wieder setzen Anleger dabei auf Pennystocks. Hier ist das Risiko bekanntlich mit am höchsten. Genau hier haben wir uns heute umgeschaut. Entdeckt haben wir fünf Titel, die durchaus ein hohes Potenzial haben, die aber auch ein sehr hohes Risiko auf sich vereinen.

    Nvidia: Verdoppeln sich die Chipverkäufe noch einmal?

    Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet eine anhaltend starke Nachfrage nach KI-Chips. Er geht davon aus, dass Nvidia im kommenden Jahr doppelt so viele Chips verkaufen wird wie 2026, da Unternehmen und Staaten weltweit ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz massiv ausbauen.

    Die Prognose unterstreicht Nvidias Erwartung eines weiteren kräftigen Wachstumsschubs: Für das Geschäftsjahr bis Januar 2028 rechnet der Konzern mit einem Umsatzanstieg von rund 70 Prozent auf etwa 673 Milliarden US-Dollar.

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    Aktienduell: Bayer vs. Pfizer

    Bei dem Vergleich der beiden Pharmariesen tauchen unterschiedliche Probleme auf. Während Bayer versucht, das leidige Thema Glyphosat zu beenden, muss Pfizer unter Beweis stellen, dass die Medikamenten-Pipeline genug Potenzial bietet, um das Abklingen der Blockbuster aufzufangen. Auf welches Papier sollten Anleger setzen?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

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    Öl: JP Morgan wirft Prognosehandtuch

    Thema des Tages: Klein, fein & riskant

    5 riskante Aktien mit Potenzial

    Nvidia: Verdopplung der Chipverkäufe

    Kioxia: Aktie vor Ausbruch

    Nestle: Russland-Schock

    DAX: Hexensabbat lässt Kurse heute tanzen

    Infineon: Oddo rät zum Kauf

    Telekom: Aktie fällt ohne Grund

    2G Energy: Ausbruch über 60 Euro

    Depots: 3 Aktien raus - eine Aktie rein

    Aktienduell: Pfizer vs. Bayer

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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