Klein, fein & riskant
Öl: JPMorgan gibt Prognose auf | Nvidia: Chipboom l Nestle: Russland-Schock
Die Telekom-Aktie fällt heute tief. Eine Unternehmensnachricht gibt es zu dem Rückschlag nicht. Liegt es am Hexensabbat oder gibt es einen anderen Grund, warum das Telekom-Papier ordentlich strauchelt?
- Telekom-Aktie fällt ohne Unternehmensnachricht
- Nvidia erwartet doppelte Chipverkäufe im Folgejahr
- Bayer und Pfizer im Duell um künftiges Wachstum
Thema des Tages: Klein, fein, aber hochriskant
Wer eine hohe Rendite erzielen möchte, der muss auch ein entsprechendes Risiko eingehen. Immer wieder setzen Anleger dabei auf Pennystocks. Hier ist das Risiko bekanntlich mit am höchsten. Genau hier haben wir uns heute umgeschaut. Entdeckt haben wir fünf Titel, die durchaus ein hohes Potenzial haben, die aber auch ein sehr hohes Risiko auf sich vereinen.
Nvidia: Verdoppeln sich die Chipverkäufe noch einmal?
Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet eine anhaltend starke Nachfrage nach KI-Chips. Er geht davon aus, dass Nvidia im kommenden Jahr doppelt so viele Chips verkaufen wird wie 2026, da Unternehmen und Staaten weltweit ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz massiv ausbauen.
Die Prognose unterstreicht Nvidias Erwartung eines weiteren kräftigen Wachstumsschubs: Für das Geschäftsjahr bis Januar 2028 rechnet der Konzern mit einem Umsatzanstieg von rund 70 Prozent auf etwa 673 Milliarden US-Dollar.
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Bei dem Vergleich der beiden Pharmariesen tauchen unterschiedliche Probleme auf. Während Bayer versucht, das leidige Thema Glyphosat zu beenden, muss Pfizer unter Beweis stellen, dass die Medikamenten-Pipeline genug Potenzial bietet, um das Abklingen der Blockbuster aufzufangen. Auf welches Papier sollten Anleger setzen?
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5 riskante Aktien mit Potenzial
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2G Energy: Ausbruch über 60 Euro
Depots: 3 Aktien raus - eine Aktie rein
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge