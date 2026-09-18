Avemio AG: Vorläufige Zahlen zeigen Umsatz und Ergebnis 2025
Die Avemio AG verfehlt ihre Prognosen: Umsatz und Ergebnis bleiben 2025 deutlich hinter den Erwartungen zurück, belastet durch Investitionsflaute und Folgen mehrerer Insolvenzen.
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- Avemio AG erwartet für 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von rund 79,8 Mio. Euro – etwa 9 % weniger als 2024 (87,9 Mio. Euro).
- Damit wurde die frühere Prognose eines leicht verbesserten Umsatzes gegenüber dem Vorjahr verfehlt.
- Das operative Ergebnis (EBIT) wird voraussichtlich zwischen -5,4 Mio. und -6,5 Mio. Euro liegen; 2024 waren es -4,7 Mio. Euro.
- Die angestrebte Rückkehr zu einem positiven EBIT konnte nicht erreicht werden; auch diese Prognose wurde verfehlt.
- Hauptgründe sind die anhaltende Investitionszurückhaltung im Handel mit Bewegtbildequipment, geringere Beiträge des Digitalbereichs sowie die Folgen der Insolvenzverfahren der Teltec AG und weiterer Konzerngesellschaften.
- Im Konzernabschluss sind Abschreibungen auf Finanzanlagen von 14 bis 16 Mio. Euro vorgesehen; für die Teltec AG wird eine Sanierung über einen Insolvenzplan angestrebt, deren Ausgang noch offen ist.
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