Avemio: 2025 Preliminary Revenue & Earnings Figures Revealed
Avemio AG faces a challenging 2025, with declining revenue, deeper operating losses, and major insolvency-related risks clouding its outlook.
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- Avemio AG expects preliminary consolidated revenue of approximately **€79.8 million** for fiscal year 2025, around **9% below** the 2024 figure of €87.9 million.
- Revenue is also below the company’s previous forecast, which had anticipated a slight year-on-year improvement.
- Preliminary operating earnings (EBIT) are expected to range between **€–5.4 million and €–6.5 million**, compared with €–4.7 million in 2024.
- The company failed to achieve its previous target of returning to positive operating earnings; the figures are preliminary and unaudited.
- The shortfall was mainly caused by continued investment restraint in the core trading business, weaker-than-expected digital-segment earnings, and the effects of insolvency proceedings involving Teltec AG and other Group companies.
- Avemio expects impairment losses on financial assets of **€14–16 million** and is pursuing an insolvency-plan solution to restructure and conclude Teltec AG’s insolvency proceedings, whose outcome remains uncertain.
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