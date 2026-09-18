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    Avemio: 2025 Preliminary Revenue & Earnings Figures Revealed

    Avemio AG faces a challenging 2025, with declining revenue, deeper operating losses, and major insolvency-related risks clouding its outlook.

    Avemio: 2025 Preliminary Revenue & Earnings Figures Revealed
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Avemio AG expects preliminary consolidated revenue of approximately **€79.8 million** for fiscal year 2025, around **9% below** the 2024 figure of €87.9 million.
    • Revenue is also below the company’s previous forecast, which had anticipated a slight year-on-year improvement.
    • Preliminary operating earnings (EBIT) are expected to range between **€–5.4 million and €–6.5 million**, compared with €–4.7 million in 2024.
    • The company failed to achieve its previous target of returning to positive operating earnings; the figures are preliminary and unaudited.
    • The shortfall was mainly caused by continued investment restraint in the core trading business, weaker-than-expected digital-segment earnings, and the effects of insolvency proceedings involving Teltec AG and other Group companies.
    • Avemio expects impairment losses on financial assets of **€14–16 million** and is pursuing an insolvency-plan solution to restructure and conclude Teltec AG’s insolvency proceedings, whose outcome remains uncertain.



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