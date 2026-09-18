🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsOptionsscheinevorwärtsSpace Exploration Technologies Corp Discount Long 145-165 bis 12/2026 (MS) OptionsscheinvorwärtsNachrichten zu Space Exploration Technologies Corp Discount Long 145-165 bis 12/2026 (MS)

    Börse Stuttgart

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starship vor dem Sprung in den Orbit

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX plant Starship-Orbitflug am 28. September
    • SK Hynix prüft Speicherchip-Fertigung bei Intel
    • Symrise übernimmt Duftstoff-Spezialisten in Grasse
    Börse Stuttgart - Starship vor dem Sprung in den Orbit
    Foto: adobe.stock.com

    EUWAX Trends 18.09.2026, 11:15 Uhr | Kilian Schröder Starship vor dem Sprung in den Orbit
    SpaceX verschiebt ersten Orbitalflug auf Ende September Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Starttermin für den 14. Testflug seiner Starship-Rakete auf den 28. September verschoben. Zuletzt war der Start für den 22. September angekündigt worden. Flight 14 soll das erste Mal sein, dass Starship einen vollständigen Erdorbit erreicht. Alle bisherigen 13 Flüge verliefen suborbital. An Bord befinden sich 26 Satelliten der neuen Starlink-V3-Generation, die erstmals in die bestehende Konstellation eingespeist werden sollen. Die Aktie notiert bei rund 151 Dollar (Nasdaq-Schluss 16.09.2026). Seit dem Börsengang im Juni 2026 zum Ausgabepreis von 135 Dollar schwankt der Kurs in einer breiten Spanne. Eine Begründung für die Verschiebung nannte SpaceX nicht; der Flug steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA. Auf SpaceX kaufen Anleger an der Börse Stuttgart einen Discount-Call-Optionsschein (WKN MR1VHW) mit Basispreis bei 145 Dollar und Cap bei 165 Dollar. Die maximale Auszahlung je Optionsschein beträgt 2,00 Dollar (Bezugsverhältnis 0,1). Da der Basiswert in Dollar notiert und das Produkt in Euro gehandelt wird, besteht ein Währungsrisiko. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Liegt der maßgebliche Bewertungspreis am Bewertungstag (18. Dezember 2026) unter dem Basispreis, verfällt das Produkt wertlos. Intel: SK Hynix sondiert Speicherchip-Fertigung in Ohio Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix führt laut der Nachrichtenagentur Reuters Sondierungsgespräche mit Intel über eine erstmalige Speicherchip-Produktion in den USA. Eine Möglichkeit sei, dass SK Hynix Teile von Intels geplanter Chipfabrik in Ohio nutzt. Alternativ könnte ein Gemeinschaftsunternehmen mit großen Cloud-Anbietern entstehen, berichtete Reuters unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen. SK Hynix erklärte, es seien bisher keine Entscheidungen gefallen. Intel wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Intel-Vorstandsvorsitzender Lip-Bu Tan verwies auf der Technologiekonferenz Splunk.conf26 darauf, dass Intel derzeit nur rund 50 Prozent der Nachfrage nach seinen Prozessoren bedienen könne. Der Engpass betreffe vor allem Rechenprozessoren für KI-Anwendungen - bei der sogenannten Inferenz, also dem Betrieb trainierter KI-Modelle, seien CPUs unverzichtbar. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 108,80 Dollar an der Nasdaq, ein Plus von rund 7,7 Prozent. An der Börse Stuttgart handeln Anleger einen Classic-Call-Optionsschein (WKN MR5E08) auf Intel mit einem Basispreis bei 115 Dollar neutral, das heißt Käufe und Verkäufe halten sich die Waage. Die Aktie notiert aktuell unterhalb des Basispreises - der Optionsschein ist aus dem Geld. Der Optionsschein läuft bis zum 19. März 2027. Da der Basiswert in Dollar notiert und das Produkt in Euro gehandelt wird, besteht ein Währungsrisiko. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Liegt der maßgebliche Bewertungspreis am Bewertungstag unter dem Basispreis von 115 Dollar, verfällt das Produkt wertlos. Symrise übernimmt Duftstoff-Spezialisten in Grasse
    Der Duft- und Aromenstoffhersteller Symrise hat die Übernahme des französischen Duftstoff-Spezialisten Floral Concept abgeschlossen. Das Unternehmen aus Saint-Cézaire-sur-Siagne in der Gegend von Grasse liefert Naturextrakte aus Jasmin, Rose und Orangenblüte für die Feinparfümerie. Zusammen mit Maison Lautier 1795 entsteht ein eigener Cluster für natürliche Duftstoffe in Grasse, wie Symrise am Mittwoch mitteilte. Finanzielle Details nannte Symrise nicht. Die Symrise-Aktie kostet rund 91,46 Euro (Xetra-Schluss 16.09.2026). Daneben läuft seit Februar 2026 ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 400 Millionen Euro. Bis einschließlich 11. September hat Symrise nach eigenen Angaben rund 3,95 Millionen Aktien zurückgekauft. Auf Symrise kaufen Anleger an der Börse Stuttgart einen Discount-Call-Optionsschein (WKN MM4PTV) mit Basispreis bei 90 Euro und Cap bei 95 Euro. Die maximale Auszahlung je Optionsschein beträgt 0,50 Euro (Bezugsverhältnis 0,1). Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Liegt der maßgebliche Bewertungspreis am Bewertungstag (18. Dezember 2026) unter dem Basispreis, verfällt das Produkt wertlos. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Hebelprodukte unterliegen einem erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt (PRIIP/KID) sowie den Prospekt des Emittenten. Börse Stuttgart Group 2026.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse Stuttgart Starship vor dem Sprung in den Orbit EUWAX Trends 18.09.2026, 11:15 Uhr | Kilian Schröder Starship vor dem Sprung in den Orbit SpaceX verschiebt ersten Orbitalflug auf Ende September Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Starttermin für den 14. Testflug seiner Starship-Rakete auf den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     