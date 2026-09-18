Sirma Group Holding schließt Übernahme von Jucari-Mehrheit ab
Mit einem strategischen Schritt stärkt Sirma Group JSC ihr globales Logistik- und Technologiegeschäft durch den Mehrheitserwerb an Jucari Global.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Sirma Group JSC hat am 18. September 2026 eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der australischen Jucari Global Pty Ltd abgeschlossen und damit die Kontrolle über das Unternehmen übernommen.
- Die verbleibenden 49 % bleiben beim Gründer; mittelfristig bestehen Put- und Call-Optionen für diesen Anteil.
- Jucari Global ist auf Technologie- und Beratungsleistungen für Supply Chain und Logistik spezialisiert und als CargoWise Platinum Service Partner tätig.
- Die Übernahme stärkt Sirmas Kompetenzen in Lieferkettentransformation, Datenintegration, Softwareentwicklung und künstlicher Intelligenz durch die operative und CargoWise-Expertise von Jucari Global.
- Jucari Global erweitert Sirmas internationale Präsenz in Australien, Singapur, Japan, China und Südafrika und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende.
- Im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2026 erzielte Jucari Global mehr als 6,7 Mio. AUD Umsatz und rund 2 Mio. AUD EBITDA; die Übernahme wurde aus Eigenmitteln und bestehenden Kreditlinien finanziert und wird ab September 2026 vollkonsolidiert.
Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,57 % im
Plus.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte