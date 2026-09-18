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    Sirma Group Holding schließt Übernahme von Jucari-Mehrheit ab

    Mit einem strategischen Schritt stärkt Sirma Group JSC ihr globales Logistik- und Technologiegeschäft durch den Mehrheitserwerb an Jucari Global.

    Sirma Group Holding schließt Übernahme von Jucari-Mehrheit ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Sirma Group JSC hat am 18. September 2026 eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der australischen Jucari Global Pty Ltd abgeschlossen und damit die Kontrolle über das Unternehmen übernommen.
    • Die verbleibenden 49 % bleiben beim Gründer; mittelfristig bestehen Put- und Call-Optionen für diesen Anteil.
    • Jucari Global ist auf Technologie- und Beratungsleistungen für Supply Chain und Logistik spezialisiert und als CargoWise Platinum Service Partner tätig.
    • Die Übernahme stärkt Sirmas Kompetenzen in Lieferkettentransformation, Datenintegration, Softwareentwicklung und künstlicher Intelligenz durch die operative und CargoWise-Expertise von Jucari Global.
    • Jucari Global erweitert Sirmas internationale Präsenz in Australien, Singapur, Japan, China und Südafrika und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende.
    • Im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2026 erzielte Jucari Global mehr als 6,7 Mio. AUD Umsatz und rund 2 Mio. AUD EBITDA; die Übernahme wurde aus Eigenmitteln und bestehenden Kreditlinien finanziert und wird ab September 2026 vollkonsolidiert.

    Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,57 % im Plus.


    Sirma Group Holding

    +6,57 %
    -0,40 %
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    -7,90 %
    -17,70 %
    ISIN:BG1100032140WKN:A142WT
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